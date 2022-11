$!Acuden miles de personas a panteones de Mazatlán a conmemorar el Día de Muertos

MAZATLÁN._ Después de que no se tenía tanta afluencia en los últimos años por la pandemia del Covid-19, miles de personas acuden este miércoles a los panteones de Mazatlán para celebrar el Día de Muertos.

Hasta cerca del medio día del miércoles no se tenía reporte de ninguna atención médica, continuó.

Dijo que el ingreso a los panteones el libre, pero las personas no deben introducir objetos de cristal, no llevar artículos punzocortantes o contundentes o con que se pudiera lesionar a alguna persona y los grupos musicales no debe ser mayor a los seis elementos independientemente del tipo de música que ofrezcan.

“No es recomendable que preparemos alimentos al interior, recordemos que vamos a un espacio considerado como no muy higiénico en lo general por lo que representan por su propia naturaleza, entonces si pretendes o si queremos ingresar con alimentos tengamos la precaución correcta de llevarlos preparados ya, llevarlos lo más cubiertos que se puedan y también en su momento de la ingesta que sea lo más rápido posible”, añadió Ruiz Gastélum.