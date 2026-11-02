$!Acuden miles de personas a panteones de Mazatlán a visitar a sus seres queridos que ya fallecieron

Miles de personas acuden este lunes a los diferentes panteones de Mazatlán para visitar las tumbas de sus seres queridos que ya fallecieron, como parte de la celebración del Día de los Fieles Difuntos. Desde el domingo 1 de noviembre las personas acudieron a los camposantos para limpiar las tumbas, llevar globos y figuras infantiles por el Día de Todos los Santos, dedicado a quienes fallecieron siendo menores de edad, y este 2 de noviembre la afluencia a los panteones se incrementó como se esperaba. “Estamos libres ya de lo que es maleza, de lo que son residuos de jarrones o de material que la gente deja cuando viene a remodelar su tumba, los fumigamos, también con la ayuda de vectores estuvieron viniendo a los panteones para poder fumigar contra el mosquito y también nosotros aplicamos fumigantes para los insectos”, dijo la directora de Servicios Públicos Municipales, Karla Angélica Camacho.

“El día de ayer nos visitaron cerca de 4 mil personas en el Panteón 3 y cerca de 2 mil 500 en este panteón, yo creo que la gente adelantó aprovechando que era domingo y salió la gente muy satisfecha, muy contenta, fue placentera su visita, estuvo con mucho orden, hubo respeto entre los visitantes, el que quería orar, el que quería estar un momento con su familia lo pasó tranquilo”. Dijo que este lunes por la celebración del Día de los Fieles Difuntos se esperaba la mayor afluencia de personas a los panteones de Mazatlán. “Así es, hoy esperamos, es el día fuerte y esperemos salir con orden, salir avante con esto, les estamos invitando también a quien trae mascotas que no las suelte, que las traiga con la correa, es algo que nos pasó el día de ayer y por lo regular está todo bien, se ha trabajado con orden”, continuó.

Conforme avanzaron las horas, las decenas y luego centenares hasta ser miles de personas, menores, adolescentes y adultas acuden a los panteones de Mazatlán a visitar las tumbas de sus seres queridos como parte de la tradición del Día de Muertos. Lo hacen bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que se desplegaron 600 elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno. La señora Amalia González Picos acudió este lunes a la gaveta familiar en donde están sepultados sus seres queridos desde 1971 en adelante en el Panteón Municipal 3, ubicado entre las colonias Benito Juárez y Esperanza, para llevarles flores y una corona de flores. Dio a conocer que ahí están sepultados su papá José González López y su mamá Guadalupe Picos, sus tíos, su esposo, entre otros seres queridos, a quienes antes visitaba cada domingo, pero ahora ya acude cada 15 días. “A visitarlos, a agradecerles sobre todo la vida que me dieron, los consejos, el aprendizaje que mi madre me enseñó: que nunca nos olvidáramos de ellos cuando ya estuvieran en la vida eterna y aquí estoy”, agregó la señora González Picos.

“Antes venía cada domingo y hoy vengo cada 15 días, les traigo las flores, su corona, ahorita ya me pongo a rezar y a darle las gracias”. Dijo que no se debe perder la tradición del Día de Muertos, pero desafortunadamente el mundo y el ser humano han cambiado. “Los muchachos de hoy en día pues ya tienen otra mentalidad, pero sí es muy importante que las nuevas generaciones de papás los inculquen y los enseñen, por lo menos que vengan el Día de la Madre, que vengan el día de finados a recordarles y a agradecerles”, reiteró. En tanto que Rebeca y Alejandro Flores dieron a conocer que este lunes visitaron la tumba de sus abuelos José Flores Orejel y Francisca Orlando de Flores, así como a su papá Alejandro Flores y su mamá María Teresa Castillo de Flores, quienes fallecieron hace entre 10 y 8 años.