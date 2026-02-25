Acuden personas con familiares desaparecidos a solicitar información a la FGR en Mazatlán

Aunque de manera oficial personal de esta dependencia no ha informado al respecto, personas con familiares desaparecidos acuden a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Mazatlán a solicitar información sobre si algún indicio de los cuerpos encontrados en El Verde, Concordia, coincide con el de sus seres queridos de los que desconocen su paradero.

“No se ha abierto, no nos han dado ninguna instrucción al respecto”, fue lo único que expresó este miércoles el personal de dicha institución en su sede ubicada en la Avenida del Mar, en la colonia Ferrocarrilera, en este puerto.

Sin embargo, se pudo constatar que algunas personas sí han llegado al lugar en busca de información sobre si los cuerpos hallados durante el presente mes en fosas clandestinas El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de Concordia, presentan algún indicio como ropa o algún otro artículo que indique que pudiera tratarse de su ser querido desaparecido.

Cerca del mediodía de este miércoles a las instalaciones de la FGR en este puerto acudió la señora Lilia Olivar Martínez, quien al salir manifestó ante personal de medios de comunicación que ahí se tiene un módulo de atención donde les están informando de lo que está pasando en las fosas clandestinas de El Verde.

Precisó que en su caso busca a su hijo Jesús Ismael Hernández Olivar, quien desapareció en Concordia el 16 de febrero del 2024 y acudió a dicha dependencia porque vio vía internet que ahí les proporcionarían información sobre algunas vestimentas y ahí una de las trabajadoras del área jurídica le dijo que les van a hacer un cuestionario sobre las prendas, cuestionario que durará de dos a tres horas porque contiene varias preguntas y para ello le van a hacer una cita.

“Para eso es el mismo cuestionario para sí alguna prenda, algún objeto que nosotros identifiquemos entonces ahí se va ser y se va ver el ADN que tenemos, por ejemplo yo ya lo tengo (ya le tomaron la muestra genética de su ADN), hace dos años, al poner la denuncia en el Ministerio Público en Fiscalía (General del Estado de Sinaloa) aquí en Mazatlán”, continuó Olivar Martínez tras salir de las instalaciones de la FGR en Mazatlán.

“Yo aquí la pude (la denuncia) desapareció en Concordia, pero nosotros somos de Villa Unión, pero yo la puse en Mazatlán sería cotejar (ese ADN con los cuerpos encontrados), de hecho ahorita me dieron informe de que ocupo también, mi hijo tuvo un niño, es mi nieto, yo no sabía que también tenía que tener el ADN de mi niño, esa información me dieron también, es buena información también porque yo no sabía”.