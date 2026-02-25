Acuden personas con familiares desaparecidos a solicitar información a la FGR en Mazatlán

Aunque de manera oficial personal de esta dependencia no ha informado al respecto, personas con familiares desaparecidos acuden a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Mazatlán a solicitar información sobre si algún indicio de los cuerpos encontrados en El Verde, Concordia, coincide con el de sus seres queridos de los que desconocen su paradero.
“No se ha abierto, no nos han dado ninguna instrucción al respecto”, fue lo único que expresó este miércoles el personal de dicha institución en su sede ubicada en la Avenida del Mar, en la colonia Ferrocarrilera, en este puerto.
Sin embargo, se pudo constatar que algunas personas sí han llegado al lugar en busca de información sobre si los cuerpos hallados durante el presente mes en fosas clandestinas El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de Concordia, presentan algún indicio como ropa o algún otro artículo que indique que pudiera tratarse de su ser querido desaparecido.
Cerca del mediodía de este miércoles a las instalaciones de la FGR en este puerto acudió la señora Lilia Olivar Martínez, quien al salir manifestó ante personal de medios de comunicación que ahí se tiene un módulo de atención donde les están informando de lo que está pasando en las fosas clandestinas de El Verde.
Precisó que en su caso busca a su hijo Jesús Ismael Hernández Olivar, quien desapareció en Concordia el 16 de febrero del 2024 y acudió a dicha dependencia porque vio vía internet que ahí les proporcionarían información sobre algunas vestimentas y ahí una de las trabajadoras del área jurídica le dijo que les van a hacer un cuestionario sobre las prendas, cuestionario que durará de dos a tres horas porque contiene varias preguntas y para ello le van a hacer una cita.
“Para eso es el mismo cuestionario para sí alguna prenda, algún objeto que nosotros identifiquemos entonces ahí se va ser y se va ver el ADN que tenemos, por ejemplo yo ya lo tengo (ya le tomaron la muestra genética de su ADN), hace dos años, al poner la denuncia en el Ministerio Público en Fiscalía (General del Estado de Sinaloa) aquí en Mazatlán”, continuó Olivar Martínez tras salir de las instalaciones de la FGR en Mazatlán.
“Yo aquí la pude (la denuncia) desapareció en Concordia, pero nosotros somos de Villa Unión, pero yo la puse en Mazatlán sería cotejar (ese ADN con los cuerpos encontrados), de hecho ahorita me dieron informe de que ocupo también, mi hijo tuvo un niño, es mi nieto, yo no sabía que también tenía que tener el ADN de mi niño, esa información me dieron también, es buena información también porque yo no sabía”.
La señora Olivar Martínez expresó que en el lugar la atendió una licenciada y ella salió confiada de que pude obtener algo de información.
“Me dieron varia información que yo no sabía, que tenía por ejemplo el ADN de mi nieto, que tengo que también aportarlo y checar, pues ver el cuestionario que tampoco yo sabía que tenía que hacer ese cuestionario sobre las vestimentas y objetos para agilizar todo el trámite”, expresó la señora.
“Para mí es muy bueno (que se brinde esta atención en Mazatlán) porque yo había venido hace varias veces a Sefemo (Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa) a ver sobre el ADN a ver si había aparecido algún cuerpo y aquí nos están dando la razón que van a hacer su trabajo ellos y les proporciona un poco de espacio y yo entiendo, tanto nosotras como madres pedimos la rapidez, pero ellos también tienen que hacer su trabajo y con lo que nosotros podamos aportar se va agilizar todo esto”.
Personal de la FGR manifestó que hasta el momento sus superiores no les han notificado si se instalará o no un módulo o espacio de atención a personas con familiares desaparecidos, por cuánto tiempo y todo lo demás al respecto.
Sin embargo, confirmó que este miércoles sí se estuvo atendiendo a las personas con familiares de desaparecidos que acudieron al lugar y esperan más indicaciones de sus superiores.
Como se informó públicamente en su momento, el pasado 1 de febrero se desplegó un operativo de cerca de mil 190 elementos de Fuerzas Federales en busca de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, que fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero en el Residencial Clementina, en la cabecera municipal de Concordia.
El 6 de este mismo mes las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron el hallazgo de cuerpos sin vida en una fosa clandestina ubicada a unos 3 kilómetros al sur de El Verde y en las inmediaciones del poblado de Zavala, en Concordia, donde uno de ellos coincidía con las características de uno de los trabajadores mineros privados de la libertad. Días después se confirmó que fueron 5 los cuerpos de los 10 trabajadores mineros localizados, identificados y entregados a sus familiares.
Días después la FGR informó que en total fueron 10 cuerpos los encontrados en ese lugar, 5 de ellos corresponden a los trabajadores mineros y los otros 5 cuerpos no habían sido identificados, pero ya no informó nada más al respecto.
Por su parte la FGES dio a conocer la semana siguiente que en otras 4 fosas clandestinas ubicadas a unos 3 kilómetros al poniente del mismo poblado de El Verde fueron encontrados otros 4 cuerpos humanos, pero tampoco han sido identificados.
En total han sido encontrados 14 cuerpos en las al menos 5 fosas clandestinas en las inmediaciones de El Verde, pero de acuerdo con datos oficiales, solamente han sido identificados los de 5 trabajadores mineros.
Personas con familiares han acudido durante febrero a las inmediaciones de donde fueron localizadas las fosas clandestinas en El Verde en busca de información para ver si se trata de sus seres queridos, ya que en al menos un caso la última señal de su teléfono fue en ese poblado, sin que les proporcionaran información.
La semana pasada la representante del Colectivo de Personas Buscadoras Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, Irma Arellanes Hernández, informó públicamente que en las instalaciones de la FGR en este puerto se instalaría un módulo para informar a familiares de personas desaparecidas sobre indicios de los cuerpos hallados en El Verde, para ver si se trata de sus seres queridos.