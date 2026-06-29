$!Acuden pobladores de Escuinapa a CFE para exigir solución a constantes apagones

Luego de tres días consecutivos sin energía eléctrica y varias semanas de apagones constantes, vecinos de la sindicatura de Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, acudieron este lunes a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Mazatlán, para buscar una solución definitiva a las afectaciones a cientos de familias.

Encabezados por la comisaria de Colonia Morelos, Griselda Marisol Osuna Rodríguez, pobladores entregaron un oficio dirigido a la dependencia federal en el que piden una revisión integral de la red eléctrica y el reemplazo de transformadores, los cuales aseguran, ya no tienen la capacidad suficiente para abastecer a la comunidad.

“Nosotros traemos una problemática que cada año pasa. El año pasado, el 1 de agosto, se entregó un oficio para el tema de la luz y ahorita en este mes ya van tres días consecutivos que no tenemos energía. Otra vez acudimos buscando que le den una revisión a la red eléctrica, ya que los transformadores ya no abastecen la energía”, expresó.

“La vez anterior arreglaron y nos dijeron que nos cambiaron a una línea donde no se iba a ir la luz y así fue. Yo en lo personal no tengo problemas, pero vecinos de otras calles, que son demasiadas, sí los tienen. Venimos a pedir que hagan una revisión y den mantenimiento a las líneas”.

Explicó que la propia Comisión les ha comentado que el problema estaría relacionado con transformadores obsoletos que ya no soportan el consumo de energía de una comunidad donde actualmente la mayoría de las viviendas cuenta con equipos de aire acondicionado y minisplit.

La comisaria señaló que la comunidad reunió recursos mediante cooperaciones voluntarias para trasladarse hasta Mazatlán y presentar nuevamente la petición, pues consideran que la situación podría agravarse con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina.