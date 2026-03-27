$!Acuden vecinos de Fovissste Playa Azul a jornada de esterilización de Ecología

Con una destacada participación ciudadana, vecinos del Fovissste Playa Azul acudieron este viernes a la jornada de esterilización organizada por la Dirección de Ecología Municipal, donde más de 20 perros y gatos fueron intervenidos de manera gratuita. Desde temprana hora, habitantes del asentamiento ubicado frente al Issste se dieron cita para aprovechar este servicio, el cual tiene como objetivo fomentar el control de la población animal y el bienestar de las mascotas; mismo que también es solicitado por los habitantes.









Como parte de estas jornadas que se llevan a cabo semana con semana en distintas colonias de Mazatlán, los veterinarios de Ecología instalaron en la Calle Primera, donde el Comité vecinal, encabezado por su tesorera, Rosa Elena Sánchez, promovieron la actividad entre los colonos desde días previos. Sánchez destacó que uno de los principales motivos para impulsar esta iniciativa es el constante abandono de animales en la zona, situación que ha obligado a los vecinos a tomar acciones para evitar la proliferación descontrolada, tanto de su mascotas como de los callejeros. “La mayoría de los gatos que tenemos ahorita son de la calle, entonces es lo que estamos procurando nosotros, que se evite eso, porque hay tanta proliferación de perros y gatos. Se invitó a los vecinos y colaboraron trayendo a sus animalitos”, expresó Sánchez.





