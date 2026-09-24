Acudirá Alcaldesa de Mazatlán a Consejo Estatal de Protección Civil para revisar trayectoria de ‘Polo’

MAZATLÁN._ Como parte de una estrategia de prevención ante la trayectoria de los huracanes Polo, de categoría 4; y Odalys, de categoría 1, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez anunció que acudirá a Culiacán este viernes 25 de septiembre para participar en una reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, convocada por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Palacios Domínguez señaló que el Municipio asistirá para analizar la información que se estará presentando en dicho encuentro, para posteriormente comunicar a la población cualquier indicación para el puerto.

“Mañana (viernes) vamos a tener una reunión en Gobierno del Estado. Fui convocada por nuestra Gobernadora para estar presente en el Consejo Estatal de Protección Civil, donde vamos a revisar la trayectoria del Huracán Polo”, comentó.

“Será de acuerdo a lo que ahí se comente que vamos a informar a las y los mazatlecos, por lo que estamos preparándonos justamente para cualquier eventualidad”.

La Alcaldesa indicó que, con la información disponible al momento de su declaración, la trayectoria prevista apuntaba hacia Baja California Sur y Mazatlán no se encontraba en alerta, pero aún así, sostuvo que el Municipio debía mantenerse atento a los cambios del fenómeno.

“Hasta el momento, toda la trayectoria indica que llegaría a Baja California Sur. No está en alerta Sinaloa, no está en alerta Mazatlán. Sin embargo, tenemos que hacer prevención”, declaró.

El pronóstico extendido emitido por el Servicio Meteorológico Nacional el jueves 24 de septiembre preveía para este viernes lluvias fuertes a muy fuertes en el sur de Sinaloa, así como oleaje de 1 a 2 metros en las costas del estado.

El organismo advirtió que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Palacios Domínguez señaló que las autoridades también mantienen bajo observación a “Odalys”, el otro ciclón activo en el Pacífico, cuya evolución debe seguirse como parte de las acciones preventivas.

Finalmente, la Alcaldesa pidió a la población mantenerse pendiente de la información difundida por los canales oficiales del Gobierno municipal, destacando que ante cualquier cambio en las condiciones para Mazatlán, las autoridades darían a conocer las recomendaciones correspondientes.