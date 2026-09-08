Acudirá Grupo de Reacción Inmediata ante hechos de alto impacto para detener a responsables: Jacobo Guerrero

Ante reportes de hechos de alto impacto el nuevo Grupo de Reacción Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudirá a verificar el reporte y en busca de detener a los responsables o presuntos responsables, manifestó el titular de dicha Secretaría, Gabino Ulises Jacobo Guerrero.

“Este grupo, como dice Grupo Especial de Reacción especialmente va ser para eso: novedades de alto impacto acudir a verificar y probablemente detener a algún responsable, que es lo que se busca”, añadió Jacobo Guerrero en entrevista este martes con personal de medios de comunicación.

Agregó que los elementos de dicha fuerza de reacción recientemente creada y que se puso en marcha el lunes 7 de septiembre, van a estar apoyando en cualquier situación.

“Por ejemplo ayer, después de que salimos a patrullar, a hacer un reconocimiento en el área comercial, que es en el área del Centro, posteriormente un recorrido por el malecón, nos fuimos a la colonia Pradera Dorada, según tengo entendido es una colonia conflictiva, se hicieron reconocimientos, unas revisiones a vehículos y motocicletas, no hubo un resultado de momento”, continuó.

“Se activó una alerta para el lado de Villa Unión y El Bajío, se fueron a atender esos reportes con el Grupo, posteriormente creo que en Villa Unión sí hubo un incidente, en El Bajío fue falsa alarma, ya estaban allá autoridades federales en Villa Unión creo y retornamos a actividades normales y fue en patrullamiento”.

Reiteró que ante un hecho de alto impacto siempre se tiene que buscar a los presuntos responsables.

También expresó que este grupo, integrado por 55 elementos, siempre se coordinará con el personal de las demás instituciones de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno que operan en todo Mazatlán y en ocasiones llegan y ya se encuentran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con el lugar acordonado e incluso hacen función como primer respondiente y ya entregan el área a la Fiscalía que es la que se encarga de las investigaciones.

“Pero sí totalmente coordinados, la Policía Municipal siempre va estar coordinada con las Fuerzas Federales y Policía Estatal”, reiteró el nuevo titular de la SSPM.

Ante la existencia previa de un Grupo de Reacción Inmediata de la SSPM que fue desintegrado tras señalamientos de presunto abuso de autoridad y robo, Gabino Guerrero expresó que para evitar malas acciones principalmente se enseña a los elementos nuevos la legalidad en el actuar, que se conduzcan bajo los reglamentos legales, bajo la Ley de Seguridad Pública y el actuar como primer respondiente, con la Ley del uso de la fuerza.

“Entonces se va a fomentar esa parte con el Grupo, se fomenta desde la instrucción que tienen y ahora con los mandos que tomen el mando del Grupo seguir fomentando esa disciplina, principalmente la disciplina, todas las policías deben de funcionar con ese principio”, subrayó.

“Fueron a una capacitación y debieron de haberles enseñado ahí derechos humanos, intervención, actuación, apegarse a los protocolos de actuación como en este caso primer respondiente y demás”.