$!Acudirán mazatlecos a votar este domingo, pero sin conocer a los candidatos

“Fíjate qué sí; sí nos han dado mucha información sobre el que consiste la elección. Nosotros no somos de aquí, somos de Guanajuato y estamos de vacaciones, pero claro que vamos a apoyar la elección mañana en alguna casilla especial. Tenemos un poco de conocimiento sobre candidatos”, declaró el señor Jorge Arredondo.

Tras un sondeo hecho por Noroeste este día con algunas personas en el centro de la ciudad, se pudo comprobar que la ciudadanía asistirá a votar por la simpatía que tienen con el gobierno actual, aunque no conocen mucho de como funciona este proceso para elegir jueces y Magistrados.

MAZATLÁN._ Las elecciones del Poder Judicial se estarán celebrando por primera vez en la historia este domingo 1 de junio en todo el país, y en Mazatlán algunos ciudadanos confirman que asistirán a emitir el voto mañana; sin embargo, la gran mayoría de ellos menciona no conocer a ninguno de los candidatos.

Por su parte, las personas que sin tapujos señalaban que no asistirían a votar este domingo, expresaron su malestar por la falta de información sobre los candidatos y las reglas para esta votación; mientras que otros afirman que es un circo para seguir moviendo masas y no resolver los problemas de la sociedad.

En tanto, algunos comerciantes del Mercado Pino Suárez y sus alrededores indicaron que sí pasarán a votar este 1 de junio para elegir a Jueces y Magistrados; aunque no conocen a los distintos candidatos que aparecerán en las boletas, pero sí se sumarán al proceso electoral.

“Para mí es una perdida de tiempo y de dinero, es algo que ellos deberían elegir por ellos mismos y no meter a la gente que no sabe nada. Que lo hagan en silencio y los que saben, mejor que no hagan circos”, opinó Ignacio, ciudadano en contra de la elección

Otros por su parte no dudaban en mostrar su desconocimiento en el tema, ya que solo estaba enterados de que habría elección; sin embargo, no sabían del todo que era lo que se iba elegir por parte de la Suprema Corte de Justicia, pues cabe recordar que será la primera vez en la historia que se realice este tipo de elecciones.