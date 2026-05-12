$!Acuerda Cabildo de Mazatlán donación de dos terrenos para bachilleratos federales y otro para un Centro Comunitario

El Cabildo de Mazatlán aprobó la tarde de este martes en sesión extraordinaria la donación de dos terrenos para la construcción de igual número de Bachilleratos “Margarita Maza” y otro más para la edificación de un Centro Comunitario “México Imparable”, en este puerto.
“El día de hoy acabamos de aprobar dos Bachilleratos ‘Margarita Maza’ nuevos y también aprobamos un Centro Comunitario que se llama ‘México Imparable’, ya sería por parte del Gobierno federal que nos anuncie cuándo empezaría la construcción”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios en entrevista con personal de medios de comunicación al término de la sesión que se realizó cerca de las 15:00 horas.
“En La Mañanera del Pueblo la Presidenta hizo referencia a este tema, queremos que se concluyan lo más pronto posible porque vienen a beneficiar a muchos estudiantes sobre todo en Santa Fe y en Pradera Dorada donde van a estar ubicados esos bachilleratos y que se cuenta con secundaria, más no se cuenta con una preparatoria ahí en esos lugares”.
La Presidenta Municipal recalcó que se está seguro que el fomentar la educación es una de las estrategias de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en atención a las causas y va a beneficiar muy grandemente a toda la población de Mazatlán.
Por su parte el coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán, Regidor Yesser Yael Martínez Sotero, manifestó al presentar el respectivo dictamen solicitó que se llevara a cabo el cambio de destino público del área verde a establecimiento de instrucción pública y beneficencia sobre una superficie de terreno propiedad del Gobierno de Mazatlán ubicado en el Fraccionamiento Pradera Dorada 5, en esta ciudad.
También solicitó se autorice la entrega de dicho predio con una superficie de 5 mil 209. 806 metros cuadrados a favor de la Secretaría de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural para la construcción y equipamiento de un Centro Comunitario.
Además, en un segundo dictamen que presentaron las comisiones unidas de Hacienda y Educación. solicitó el cambio de destino desincorporando del régimen del dominio público al régimen privado de dos superficies de terreno propiedad del Ayuntamiento de Mazatlán ubicados en el Fraccionamiento Pradera Dorada 7 y en el Fraccionamiento Santa Fe, en este puerto.
“Y en su caso la donación de los mismos a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de Educación Pública para la construcción y operación de dos planteles educativos de nivel medio superior”, añadió Martínez Sotero en la sesión donde dichos dictámenes fueron aprobados por 12 votos a favor y dos abstenciones.