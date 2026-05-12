$!Acuerda Cabildo de Mazatlán donación de dos terrenos para bachilleratos federales y otro para un Centro Comunitario

El Cabildo de Mazatlán aprobó la tarde de este martes en sesión extraordinaria la donación de dos terrenos para la construcción de igual número de Bachilleratos “Margarita Maza” y otro más para la edificación de un Centro Comunitario “México Imparable”, en este puerto.

“El día de hoy acabamos de aprobar dos Bachilleratos ‘Margarita Maza’ nuevos y también aprobamos un Centro Comunitario que se llama ‘México Imparable’, ya sería por parte del Gobierno federal que nos anuncie cuándo empezaría la construcción”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios en entrevista con personal de medios de comunicación al término de la sesión que se realizó cerca de las 15:00 horas.

“En La Mañanera del Pueblo la Presidenta hizo referencia a este tema, queremos que se concluyan lo más pronto posible porque vienen a beneficiar a muchos estudiantes sobre todo en Santa Fe y en Pradera Dorada donde van a estar ubicados esos bachilleratos y que se cuenta con secundaria, más no se cuenta con una preparatoria ahí en esos lugares”.

La Presidenta Municipal recalcó que se está seguro que el fomentar la educación es una de las estrategias de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en atención a las causas y va a beneficiar muy grandemente a toda la población de Mazatlán.

Por su parte el coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán, Regidor Yesser Yael Martínez Sotero, manifestó al presentar el respectivo dictamen solicitó que se llevara a cabo el cambio de destino público del área verde a establecimiento de instrucción pública y beneficencia sobre una superficie de terreno propiedad del Gobierno de Mazatlán ubicado en el Fraccionamiento Pradera Dorada 5, en esta ciudad.