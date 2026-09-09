$!Acuerdan Ayuntamiento de Mazatlán e Intercamaral mesas de trabajo sobre seguridad y movilidad

Zamudio Garza señaló que asumió el compromiso de establecer comunicación con las autoridades y representantes de las comisiones correspondientes a nivel municipal, con el propósito de que las reuniones comiencen lo antes posible.

Así lo dio a conocer Alí René Zamudio Garza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, el cual informó que durante este encuentro, se acordó iniciar mesas de trabajo para analizar las inquietudes del sector empresarial en cada uno de sus rubros.

Temas en materia de seguridad pública, movilidad, vialidad, desarrollo urbano y financiamientos para pequeñas y medianas empresas, fueron los principales ejes que se abordaron durante la reunión entre los organismos integrados en la Intercamaral y representantes del Gobierno de Mazatlán.

“Vamos a trabajar con ellos en comisiones de movilidad, seguridad pública, vialidad y desarrollo urbano. El compromiso que me llevé fue hablar con los involucrados en estas comisiones para comenzar a trabajar lo antes posible con los miembros de la Intercamaral”, comentó.

El funcionario mencionó que la intención es mantener un canal de comunicación entre el Gobierno Municipal y las cámaras empresariales, además de generar espacios en los que puedan presentarse planteamientos y propuestas sobre asuntos que repercuten en la actividad económica y en el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Asimismo, señaló que la reunión permitió establecer los primeros compromisos para retomar el trabajo coordinado con la Intercamaral y dar seguimiento a temas que requieren la participación de distintas áreas del Ayuntamiento.

Por otro lado, como parte del encuentro, Zamudio Garza también presentó a los empresarios los programas de financiamiento disponibles para pequeñas y medianas empresas del municipio.

En este sentido, detalló que, hasta el momento, ya se otorgaron seis créditos por una cantidad conjunta de 5 millones 388 mil pesos, aunque todavía existe una bolsa cercana a los 30 millones de pesos que puede ser colocada entre negocios que cumplan con los requisitos de los programas.

“Mi intervención con ellos fue básicamente para presentarles los créditos que tenemos disponibles para la pequeña y mediana empresa. Hemos otorgado seis créditos por un monto de 5 millones 388 mil pesos y todavía hay suficiente capital disponible”, declaró.

“Les pedimos que nos apoyen con la difusión de estos créditos entre sus asociados y agremiados. Todavía tenemos 30 millones de pesos en la bolsa y queremos que esos recursos se coloquen lo antes posible para beneficiar al sector empresarial”, añadió.

El funcionario señaló que esta petición busca que las cámaras funcionen como un enlace para acercar la información a los propietarios de negocios que necesiten recursos para fortalecer sus operaciones, realizar inversiones o atender las necesidades particulares de sus empresas.

Además, sostuvo que el propósito es agilizar la colocación de los créditos y lograr que el capital disponible se traduzca en apoyos para un mayor número de pequeñas y medianas empresas.

Zamudio Garza destacó que los acuerdos alcanzados durante el encuentro contemplan continuar el diálogo con la Intercamaral y establecer posteriormente las fechas y mecanismos para desarrollar las mesas de trabajo con las áreas municipales involucradas.

De esta manera, el Ayuntamiento confirmó que busca mantener una sólida coordinación con las cámaras empresariales tanto para atender temas urbanos y de seguridad como para promover los instrumentos de apoyo dirigidos al sector productivo de Mazatlán.