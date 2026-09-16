Acuerdan Ayuntamiento y Stasam agilizar reparaciones de camiones de basura en Mazatlán garantizando su recolección

El Ayuntamiento de Mazatlán y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán alcanzaron acuerdos para agilizar la reparación y el mantenimiento de los camiones recolectores de basura, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Palacios Domínguez señaló que los compromisos fueron establecidos después del paro de labores de aproximadamente dos horas realizado el 15 de septiembre por trabajadores sindicalizados, quienes solicitaron mejores condiciones para prestar el servicio.

“Afortunadamente prevaleció el diálogo y pudimos resolver la situación en ese mismo momento. A través de la dirigente sindical, Laura Elena Tirado, logramos llegar a un acuerdo”, comentó.

La Alcaldesa reconoció el derecho del sindicato a presentar sus demandas y explicó que las principales peticiones estuvieron relacionadas con la reparación de los vehículos, la compra de llantas y la adquisición de refacciones.

“El sindicato está en todo su derecho de presentar sus peticiones. Acordamos agilizar los trámites para las reparaciones que requieran los equipos, principalmente los camiones recolectores de basura”, expresó.

La Presidenta Municipal aseguró que el servicio de recolección se encuentra garantizado mediante 60 rutas diarias distribuidas en dos turnos, los cuales durante la mañana operan 41 camiones, mientras que por la noche salen 19 unidades para atender las diferentes zonas del municipio.

Además, comentó que después de alcanzarse los acuerdos con el Stasam, las 19 rutas nocturnas programadas pudieron realizar sus recorridos. Aunque comenzaron con retraso, todas prestaron el servicio.

Asimismo, indicó que diariamente son retiradas entre 600 y 900 toneladas de basura en Mazatlán, por lo que destacó la importancia de mantener las unidades en funcionamiento y garantizar las herramientas necesarias al personal.

“Los trabajadores sindicalizados están muy entregados a su labor y cumplen con la ciudadanía. Su trabajo es muy importante y valoramos que lo realicen, ellos demandan condiciones apropiadas y estamos trabajando en eso”, manifestó.

Palacios Domínguez aclaró que actualmente cinco camiones recolectores permanecen en reparación, explicando que inicialmente se manejó la versión de que había 14 unidades en el taller, pero después se precisó que eran siete, aunque mencionó que dos de ellas ya fueron reparadas y reincorporadas a las labores.

“Hubo algunas discrepancias, pues se pensaba que había 14 camiones en reparación, pero eran siete, y posteriormente salieron dos y actualmente permanecen cinco unidades en el taller”, declaró.

Palacios Domínguez explicó que el Ayuntamiento debe respetar los procedimientos establecidos en la ley para adquirir llantas, refacciones y otros insumos, lo que incluye licitaciones y la intervención del Comité de Adquisiciones.

Sin embargo, los trabajadores solicitaron acelerar estos trámites para evitar que las unidades permanezcan fuera de servicio durante periodos prolongados.

Por tal motivo, como parte de los acuerdos, representantes del Gobierno municipal y del sindicato revisarán semanalmente las condiciones de los camiones y las necesidades del personal.

“Mantendremos el diálogo necesario con la dirigente sindical y con los trabajadores, por el respeto que merecen sus labores. Como Gobierno Municipal estaremos pendientes de que tengan todo lo necesario”, dijo.

Finalmente, Palacios Domínguez agradeció la disposición de los trabajadores sindicalizados y de la dirigente del Stasam, Laura Elena Tirado, para resolver las diferencias mediante el diálogo y mantener activo el servicio de recolección en Mazatlán.