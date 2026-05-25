Acuerdan Ayuntamiento y Stasam mejorar condiciones laborales de los trabajadores y servicio a la ciudadanía

Mejorar las condiciones de los campamentos de Aseo Urbano, la adquisición de nuevas herramientas para Parques y Jardines, más unidades para recolección de basura y agilizar la entrega de medicamentos en el Hospital Municipal “Margarita Maza”, acordaron este lunes el Gobierno Municipal y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Les queremos comentar que tuvimos una reunión muy productiva con la líder sindical Laura Elena Tirado donde tomamos varios acuerdos para dignificar el trabajo de todos los sindicalizados y de los trabajadores en general y comentarles que como parte del diálogo permanente que tenemos con los trabajadores acordamos mejorar las condiciones de campamentos de Aseo Urbano, estos en la Alemán, en Mercado de las Flores, en Casa Hogar, en El Venadillo”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Como parte también de las buenas noticias que tenemos para nuestros trabajadores y que es su derecho es que van a tener nuevas herramientas de trabajo, se está invirtiendo 1.2 millones de pesos en diversas herramientas que es propiamente para Parques y Jardines, también comentarles sobre el parque vehicular de Aseo Urbano que actualmente tenemos 46 rutas diurnas y 20 rutas nocturnas atendiendo todas las colonias 24/7”.

Agregó que actualmente se tienen unos vehículos que están en el taller y esta semana se liberarán 6 de ellos y en 20 días más, dado que ya se dio un fallo de una licitación realizada para la adquisición de camiones de Aseo Urbano se tendrán 4 unidades más, por lo que en total se tendrán 58 camiones para esa labor y con ello se cubrirán todas las rutas de recolección de basura.

Además, continuó la Presidenta Municipal, es del interés de la líder sindical y así se ha trabajando de manera ardua para agilizar la entrega de medicamentos en el Hospital Municipal “Margarita Maza” y los quirófanos ya están en operación.

“Los quirófanos cuentan con todas las reglas y medidas que se necesitan para realizar sus actividades como lo es (lo establece) Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) que están debidamente reglamentados”, subrayó Palacios Domínguez en conferencia de prensa.

“Y bueno, ahorita una de las peticiones que se tienen justamente es la agilización de los trámites que se tengan ahí y también para la entrega propia de los medicamentos, estamos trabajando en varias capacitaciones que se van a tener y todo esto que les estamos comentando va a tener un promedio de tres semanas para que ya se tengan totalmente las herramientas de trabajo y se terminen de hacer las mejoras en los campamentos de Aseo Urbano, para dignificar la labor de nuestros trabajadores y que tengan siempre las mejores herramientas y las mejores condiciones de trabajo”.

También precisó que actualmente son cerca de 15 mil beneficiarios con los que cuenta el Hospital Municipal de Mazatlán, por lo que es importante que se brinden las capacitaciones para agilizar las tareas que se tengan.

En tanto que la secretaria general del Stasam, Laura Elena Tirado Aguilar, dijo que tras la reunión de cerca de dos horas y media con la Presidenta Municipal se acordó que toda esa falta de herramientas, descompostura de camiones para Aseo urbano se van a agilizar y referente al Hospital Municipal también se le va a dar agilidad para que se tenga el personal capacitado.

“En las carencias que se observen se le iba a dar la agilidad, unas contrataciones que van a surgir para que esto no siga sucediendo, aquí le agradezco a la Alcaldesa que haya tenido todos oídos para poder tomar en cuenta estos temas tan delicados que están sucediendo y más que nada esto se hace de la manera para seguir trabajando en equipo, que esto somos los derechohabientes que nos pega si es la salud y es la ciudadanía cuando el trabajador no tiene las herramientas a la mano”, añadió Tirado Aguilar.