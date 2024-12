$!Acuerdan en Foro impulsar uso más eficiente del agua en la agricultura y para uso doméstico

En el evento organizado por Conselva, Costas y Comunidades y la Fundación Gonzalo Río Arronte en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada en las conclusiones después de una serie de conferencias agregó que también no solamente es la tecnificación del riego parcelario, sino que se debe dar capacitación para que los productores también aprovechen ese sistema, sea parte del desarrollo y en todo ello participen todos los que intervienen en este sector como el productor, regador, que conozcan todos los aspectos relacionados con la asesoría y concientización para el mejor manejo del agua.

MAZATLÁN._ Impulsar el uso más eficiente del agua no nada más en actividades agrícolas, sino también en las de uso doméstico, mejorar las condiciones de la cuenca, fomentar la tecnificación y la economía circular, son algunas de las conclusiones a las que se llegaron en las mesas de trabajo del Foro Seguridad Hídrica para el Distrito de Riego 111 Presa Picachos “Hacia un modelo de Gestión Integral del Agua en Sinaloa”.

Mientras que en la mesa donde se trató el tema de Estrategias para la Producción y Comercialización, Any Carvajal, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, expresó que en las nuevas hectáreas que se van a sumar al Distrito de Riego 111 Presa Picachos generalmente eran de temporal y en ellas se podría aspirar a adquirir distintas certificaciones de cultivos orgánicos para que ese producto pudiese exportarse y obtener un mayor valor que el que se tiene actualmente a nivel nacional.

Pero también se requiere hacer un reciclaje de agua en el uso doméstico porque a veces en las casas se hace mucho desperdicio de agua, por lo que se recomienda brindar una capacitación no solamente a los productores sino también a la población para hacer buen uso reciclable del agua, además se debe nivelar el suelo, se debe vigilar que el regador haga buena administración del agua, se expuso.

“Hacer una calendarización de riego de acuerdo al cultivo, pues no todos los cultivos utilizan la misma cantidad de agua para poder tener la humedad en lo que son las raíces, entonces hacer una calendarización a los productores para hacer un buen manejo, un uso adecuado del agua y además bajo el análisis de humedad hacer un plan de manejo de lo que es el tipo de suelo y aparte del cultivo que se va a sembrar”.

En la mesa sobre el Uso Adecuado del Agua se planteó que se haga el buen uso adecuado de este insumo y se fomente el mejor uso entre los productores como el utilizar el riego por goteo que hace que se retenga humedad en el suelo y que no se desperdicie tanto el agua, aparte de que se tenga un curso de riego tecnificado.

“Para aprovechar el máximo potencial que tiene el riego por gravedad, digamos que un paso antes de comentar el riego por goteo estaría bien que los productores supieron aprovechar el riego por gravedad como lo de nivelar los terrenos, el riego diferenciado en los surcos, tal vez unos sí y otros no y en el siguiente riego darle en los diferentes surcos (que no se regaron antes) y de esa forma también sacar provecho de lo que actualmente se tiene, se tiene que invertir en tener una nueva tecnología de riego”, continuó Any Carvajal.

También dijo que para evitar los coyotes o intermediarios en la compra de los productos del campo deben de existir empresas integradoras para buscar mejores precios de garantía y a su vez gestionen la compra de insumos a mejores precios.

Además se debe impulsar la economía circular en la mayoría de los cultivos como el mango en el que de derecha cascara y hueso cuando entra a la industria y que ya hay empresas que manejan todos estos residuos y luego los venden como alimento de ganado, además se puede aprovechar el agua que se utiliza para el lavado de frutas para regar cultivos.

Cuando más oferta hay la demanda no es tan alta, entonces también estábamos mencionándoles deshidratadoras para que los frutos puedan venderse por mayor tiempo, aunque sea una presentación diferente pueden conservar su valor y eso representa al menos no tener pérdidas, porque a veces por no vender a mal precio las personas mejor tienen pérdidas”, subrayó.

“Y la última idea que comentamos fue regular la agricultura por contrato, estábamos hablando que hay empresas que se acercan y hacen contrato con los agricultores, les garantizan el precio de sus productos, pero casi siempre sus productos no son para surtir la seguridad alimentaria de las ciudades, con productos muy específicos como podría ser el tabaco o cosas por el estilo, nada más estábamos mencionando que hay que regular ese tipo de contratos porque aunque a los productores les ayuda a asegurar su ingreso puede resultar punto dañino para la seguridad alimentaria”.