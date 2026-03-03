Acuerdan en Mesa de Paz reforzar seguridad ante próxima alta afluencia de turistas a Mazatlán

Ante las próximas fechas de alta afluencia de visitantes a Mazatlán, en la Mesa Regional para la Construcción de la Paz se analizaron estrategias y protocolos preventivos en busca de reforzar la seguridad y garantizar entornos tranquilos para la población y el turismo.

“En coordinación con las autoridades de los tres niveles de Gobierno se analizaron estrategias y protocolos preventivos de cara a las próximas fechas de alta afluencia de visitantes en Mazatlán, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar entornos tranquilos para la población y el turismo”, de acuerdo con un comunicado de prensa del Gobierno Municipal.

“Durante el encuentro se dio seguimiento a los operativos coordinados entre fuerzas federales, estatales y municipales, respaldados por la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su reciente visita al puerto”.

Tras la Mesa Regional en mención realizada la mañana de este martes en las instalaciones de la Tercera Región Militar, a la que asistió la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, se dio a conocer en el comunicado de prensa que ahí también se revisaron acciones específicas en materia de prevención del delito, vigilancia estratégica y atención ciudadana.

“Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener una coordinación interinstitucional permanente que permita responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad y fortalecer la seguridad tanto de visitantes como de locales”, añadió.

Las próximas temporadas en que se espera incremento de arribo de visitantes a Mazatlán son durante la Semana Santa que se celebrará del domingo 29 de marzo al sábado 4 de abril y en la Semana de Pascua que comenzará al domingo 5 de abril, periodo en que también se contempla la realización de la Semana de la Moto, entre otras festividades y eventos.