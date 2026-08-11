Acuerdan en Mesa de Seguridad estrategias para contrarrestar la racha de violencia en Mazatlán: Alcaldesa

Ante los hechos de violencia que siguen en Mazatlán, la mañana de este martes se siguieron tomando acuerdos y diseñando estrategias para resguardar la seguridad del ciudadano y del turista en este municipio, de acuerdo con la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Pues hoy en la mañana estuvo el General Islas con nosotros y haciendo acuerdos, haciendo estrategias con todos los generales que estaban ahí presentes y con la gente que estábamos ahí del Ayuntamiento y del Estado”, añadió Osuna Zavala tras asistir a la reunión en la Tercera Región Militar.

“Y sí son estrategias de ellos, que ellos están haciendo para poder resguardar la seguridad del ciudadano y del turista”.

En las últimas cuatro semanas ha repuntado la violencia en este municipio y tan sólo la semana más reciente dejó 15 personas asesinadas, pero los hechos delictivos continúan y la noche del lunes fue atacado a balazos un expendio de venta de cervezas, mientras que la mañana de este martes un adolescente fue herido a balazos cuando salía de firmar en la Unidad del Ministerio Público Especializada en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, en la Colonia Benito Juárez.

Además se reportaron hechos violentos en Villa Unión y la Sindicatura de El Roble.

La Presidenta Municipal también dio a conocer que el Gobierno de Mazatlán apoya a las demás instancias de seguridad para contrarrestar esta problemática en el Municipio.

“Apoyarlos a ellos, ya ven que hay tres competencias diferentes, la parte de nosotros es la cuestión de apoyar a ellos en lo que ellos nos solicitan”, continuó.

Ante el próximo inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Alcaldesa también expresó que los militares que llegaron de apoyo y que están pernoctando en algunas escuelas se van a mantener en la ciudad, pero se están buscando otros lugares para reubicarlos.

“Se van a mantener en Mazatlán, pero en otros lugares, porque obviamente entran a clases los niños y previamente hay mantenimiento en las escuelas, entonces ya estamos buscando lugares para poderlos pasar”, explicó.

“Estamos buscando los lugares como Municipio, eso fue también lo que nos solicitaron hoy en la Mesa de Seguridad, buscar dónde podemos resguardarlos a ellos porque necesitan estar descansando, baños, todo eso”.

También informó que el lunes se reunió con hoteleros, quienes manifiestan que la seguridad es muy importante y apoyan que esté la Marina, Guardia Nacional en el malecón apoyando a los turistas con proximidad social.

Además, dijo que el puesto de seguridad que se encontraba en el área de Cerritos lo tenía patrocinado un empresario, el cual fue retirado, pero hay un punto militar más adelante que actualmente está operando.

“Ellos nada más se comprometen a estarlos apoyando a los militares, si ellos por ejemplo andan en la playa ellos los apoyan si quieren entrar al baño, si quieren tomar agua, es el apoyo que nos dan (los hoteleros)”, continuó.

De manera breve también dio a conocer que está en proceso el pago de la demanda que ganó la empresa que opera el Estadio de Béisbol “Teodoro Mariscal” y se va a llegar a un acuerdo.