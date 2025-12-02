$!Acuerdan Gobierno municipal y Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán impulsar el desarrollo económico y social

MAZATLÁN._ Con el propósito de fortalecer la relación institucional la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, sostuvo este martes una reunión con la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, encabezada por su Presidenta Cindy Yolanda Tirado Raygoza.

El encuentro fue realizado en el despacho de Presidencia.

Durante el encuentro, Palacios Domínguez reconoció la trayectoria de más de 60 años de trabajo continuo de la Asociación Civil, destacando su aportación al crecimiento profesional y empresarial del municipio.

Asimismo, reiteró su respaldo a esta organización, integrada por 76 socios que representan a líderes, empresarios y profesionales comprometidos con el desarrollo de Mazatlán.