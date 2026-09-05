$!Acuerdan gobierno y empresarios estrategia para recuperar seguridad y turismo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Recuperar la seguridad y la confianza en Mazatlán como destino turístico será una de las prioridades de la mesa permanente de trabajo que acordaron establecer el Gobierno de Sinaloa y empresarios del puerto. Así lo dio a conocer la Gobernadora Graciela Domínguez Nava después de sostener un encuentro con representantes del sector empresarial, quien señaló que uno de los primeros acuerdos fue mantener un mecanismo de comunicación y seguimiento para atender las diferentes propuestas presentadas durante la reunión. Domínguez Nava expresó que los planteamientos realizados por los empresarios serán recogidos por su administración y servirán también para fortalecer el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad que actualmente prepara el Gobierno estatal. “En lo inmediato acordamos mantener una mesa de trabajo muy dinámica, vamos a revisar si será semanalmente o mensualmente. Vamos a recoger todas las opiniones que ellos nos presentaron justamente para reforzar lo que estamos trabajando en el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad, para dar seguimiento a todas estas solicitudes”, comentó.

La Gobernadora adelantó que esta estrategia será presentada en los próximos días y aseguró que las propuestas formuladas por el sector empresarial serán revisadas de manera prioritaria. “Todo lo que ellos nos han planteado será revisado y de manera prioritaria lo vamos a incluir en el plan que estamos construyendo y que en unos días lo vamos a presentar”, declaró. Entre los diferentes asuntos abordados durante el encuentro, la Mandataria estatal mencionó que Gobierno y empresarios coincidieron en colocar la recuperación de la seguridad como el principal reto para Mazatlán.

Durante la reunión, integrantes del Gabinete de Seguridad presentaron a los empresarios las acciones que actualmente realizan las autoridades y los avances de las estrategias implementadas. Domínguez Nava señaló que corresponderá a los propios empresarios expresar su valoración sobre estos resultados, aunque sostuvo que durante el encuentro hubo reconocimiento al trabajo que se ha venido realizando. “Entiendo, pero eso ya será opinión de nuestros amigos empresarios, pero al menos ahí hablaron de que reconocen que se ha venido haciendo un trabajo importante”, manifestó.

A partir de este acercamiento, comentó que buscarán construir nuevas estrategias entre autoridades y sector privado para atender la situación del municipio. Otro de los objetivos planteados será recuperar la confianza en Mazatlán como destino turístico, ante las repercusiones que la situación de inseguridad ha generado sobre esta actividad. “Tenemos la esperanza de que de manera conjunta podamos establecer algunas estrategias que permitan que recuperemos la credibilidad en nuestro destino turístico de Mazatlán”, dijo.

Domínguez Nava sostuvo que, pese a las dificultades que atraviesa el puerto, Mazatlán mantiene las condiciones y atractivos necesarios para recuperar la llegada de visitantes. “Mazatlán tiene mucho que dar al turismo local, nacional y extranjero y sabemos que podemos recuperar la visita de estos turistas”, expresó. La Mandataria aseguró que su administración trabajará “a marchas forzadas” para avanzar en ese objetivo, debido al peso que tiene el turismo dentro de la economía estatal y particularmente para las familias del municipio. “Vamos a trabajar a marchas forzadas, es un tema prioritario para nosotros porque el turismo tiene un impacto muy importante en la economía de Mazatlán, de Sinaloa y en el bienestar de familias mazatlecas”, manifestó.

Al ser cuestionada sobre el ánimo que percibió entre los empresarios durante la reunión, Domínguez Nava lo calificó como optimista y destacó la apertura que existió para plantear las diferentes problemáticas. “Muy optimista, de mucha apertura, de un diálogo muy abierto, muy franco, muy sincero y creo que eso es importante para que juntos podamos construir esta nueva ruta”, señaló. La Gobernadora explicó que la conversación no estuvo limitada a la problemática de seguridad, pues también fueron expuestos asuntos económicos y diferentes necesidades relacionadas con el fortalecimiento de la actividad turística. Aunque no detalló cada una de las solicitudes presentadas por los empresarios, aseguró que serán analizadas por las dependencias correspondientes.