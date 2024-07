Que los autobuses charter nada más lleguen a los hoteles que cuenten con espacios para estacionarse para el ascenso y descenso de pasajeros, que no realicen paseos a los sitios turísticos de la ciudad y que se haga un censo en los sitios de hospedaje que no cuenten con esos espacios de estacionamiento, se acordó en la reunión entre autoridades municipales, de Vialidad y dirigentes transportistas y hoteleros.

También se les ofreció a los conductores de camiones charter el estacionamiento frente al Acuario de Mazatlán, el del Centro de Usos Múltiples y otro terreno en el área de la Marina para estacionar sus unidades tras bajar a sus pasajeros y esperar a que vayan por ellos cuando ya se retiren de la ciudad, dieron a conocer asistentes al encuentro realizado este viernes en la Sala de Cabildo.

”Hemos venido haciendo ese llamado desde hace tiempo y afortunadamente ya dijeron sí, ambas asociaciones de hoteles dicen vamos a dar el listado, el día de hoy empezamos a generar un listado (de los hoteles que cuentan con espacio para estacionar los camiones para ascenso y descenso de pasajeros) y entonces todos esos vehículos que van a esos hoteles van a tener el apoyo porque tienen un lugar a donde llegar a descargar, incluso donde guardar el vehículo en algunas ocasiones”, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin tras la reunión privada.

”Y los que estén sueltos, de los que vienen de pronto a rentas vacacionales, ojo con esto, porque ya se mezclaron, el desorden no solamente lo ponen los charteros que vienen a los hoteles, sino también los que vienen a los condominios, a las rentas vacacionales, esos son los que meten también mucho ruido, entonces ¿qué hay que hacer?, distinguirlos con los que traen un paquete con un hotelero, que esos llegan, los bajan y se van y se estacionan y luego regresan por ellos el día que van a salir, esos tienen más orden”.

La reunión de este viernes se realizó luego de que el jueves la Policía de Tránsito Municipal implementó un operativo para no permitir la entrada de camiones charteros hacia algunos hoteles del área turística ni para ascenso y descenso de pasaje, lo que generó inconformidad de algunos usuarios pues dificultó que personas que venían en sillas de ruedas pudieran llegar fácilmente a sus sitios de hospedaje y los demás tenían que batallar con sus maletas para llegar a los hoteles, según se dio a conocer públicamente.

El Presidente Municipal añadió que lo que se está haciendo ahorita es separar los camiones que van a los hoteles y cuáles son los demás que no traen orden y que andan por toda la ciudad para identificarlos, pues como están sueltas las rentas vacacionales también está suelto el transporte que trae esa gente.

”Entonces es meter orden, es por el bien de la ciudad, es por el bien de Mazatlán, es por el bien del destino incluso, entonces llegamos a buenos términos, a buenos acuerdos, hoy se empieza a hacer un listado y se maneja un chart en donde vamos a estar comunicados, la haber una nueva reunión la próxima semana, puede ser lunes, martes, va ser muy rápido, va ser más práctica porque ya nada más van a presentar los listados y van a decir la forma de cómo vamos a operar e identificar ese tipo de camiones, les van a dar un identificador y ya ese identificador o con esa numeración y con lo que le pongan vamos a saber con Tránsito qué es específicamente hacia dónde va ese camión y que sí lleva un destino ordenado”, reiteró González Zataráin.

”De otra manera si no traemos ese distintivo todo mundo va decir voy al hotel fulano, voy al hotel mangano, no va haber orden”.

Precisó que además del estacionamiento frente al Acuario, se está ofreciendo que también utilicen el estacionamiento del Centro de Usos Múltiples y uno más que ya se les ofreció en Semana Santa y que nadie lo usó, que fue el estacionamiento del Estadio y el de la zona de la Marina, en la Avenida del Atlántico, a un lado de donde se está haciendo una macroplaza y se va a volver a solicitar para ofrecerlo nuevamente como estacionamiento de ese tipo de transportes que son contratados para traer visitantes a Mazatlán.

El Delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán, Héctor Daniel Brito Rojas, dijo en entrevista por separado que como conclusión de la reunión se acordó suspender de manera temporal el operativo de restricción del acceso a los camiones turisteros foráneos en aras de diseñar una estrategia para identificar aquel transporte foráneo que vienen a hacer el descenso en algún hotel y que pueda resguardar ahí su misma unidad.

”Y para el resto del transporte foráneo que no viene precisamente a un hotel sino a otras actividades pues irlos canalizando a los centros donde se van a estar resguardando como lo son frente al Acuario Mazatlán, creo que se está previendo ahí por el CUM y no estoy seguro cuál sea el tercero”, añadió Brito Rojas, entre otros de los acuerdos ya mencionados como el que ese tipo de unidades no realicen traslados de los sitios de hospedaje a los puntos turísticos de la ciudad porque no tienen autorización para ello, ya que quienes sí están autorizados son los transportistas de otras modalidades como camiones urbanos, aurigas, pulmonías y safaris.

En tanto que el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, manifestó que mientras se hace el censo para que la autoridad pueda tener bien claro qué hoteles cuentan con área de ascenso y descenso, así como estacionamientos para que puedan recibir los autobuses y se puedan estacionar sin ningún problema, va seguir fluyendo como venían operando y se va tener una segunda reunión.

”Lo que sí nos comentan es que el operativo que va continuar vigentes es precisamente que no se estén desplazando en la ciudad y que se estén bajando y subiendo en distintos puntos que eso inhibe la fluidez vial”, continuó Manguart Sánchez, tras manifestar que el operativo en que la Policía de Tránsito Municipal no dejaba llegar a los hoteles a los autobuses de pasajeros duró el jueves 11 de julio nada más.

”Decía en Alcalde que fue precisamente para provocar esta reunión y bueno, en la siguiente reunión que tengamos ya con ese censo se tomarán decisiones en ese sentido por parte de la autoridad, nosotros para informar de primera mano aquellos hoteles que no cuenten con espacios de ascenso y descenso o estacionamientos para poderlos recibir ver qué alternativas se les pueden dar para que en puntos cercanos puedan hacer esta situación siempre y cuando no inhiban el flujo vial”.

Mientras que el presidente de la Alianza de Pulmonías de Mazatlán, Mariano Ortega Vizcarra, manifestó que la llegada y salida de los camiones charteros a la ciudad todos los días genera muchas quejas en cuanto a que llegan, se paran e invaden un carril y duran buen tiempo subiendo y bajando gente frente a sitios de hospedaje.

”Y ya se está haciendo costumbre de que además de llegar y dejar al turista y recogerlo cuando van de salida también lo agarraban para llevarlo a las playas, a los centros turísticos de aquí de Mazatlán, el Faro, la Isla de la Piedra y se genera un conflicto fuerte en cuanto a la movilidad porque las vialidades de Mazatlán no están para que estén circulando los camiones, retornando en la Avenida Camarón Sábalo, en la Avenida Gaviotas y la reunión fue eso, para buscar un orden, que siga llegando, el turismo chartero bienvenido a Mazatlán, que esté regulado para evitar ese tema de congestionamiento que perjudican a la ciudad”, expresó Ortega Vizcarra.

”El acuerdo es que van a llegar los camiones, se van a ver las zonas de ascenso y descenso de los hoteles, va haber un censo para ver quiénes cuentan, quiénes no (con áreas de ascenso y descenso de pasajeros), quién tiene los espacios para que los camiones puedan llegar y los que no se van a habilitar como ya se ha estado dando, espacios para que los camiones llegue, dejen a la gente y se estacionen, no estén en las calles, no estén en las avenidas parados o frente a los domicilios a veces encendidos todo el día con el ruido que esto representa ahí”.

También dijo que el que esas unidades realicen paseos por la ciudad representa una competencia desleal para las modalidades de transporte que sí cuenta con permiso de las autoridades estatales para ello.