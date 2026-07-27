$!Acuerdan reforzar estrategia de seguridad en Mazatlán y en todo Sinaloa

Tras la racha de violencia que se ha intensificado en las dos últimas semanas en este municipio, este lunes se realizó la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz en este puerto donde se revisó la situación actual y se definieron acciones para reforzar la seguridad en Mazatlán y en todo Sinaloa. Ahí se acordó el reforzamiento del Operativo de Seguridad con 2 mil elementos más para Mazatlán y el sur de la entidad, así como la instalación de filtros de seguridad en entradas y salidas del puerto, como parte de la Estrategia Verano Seguro. “Hoy estamos en Mazatlán participando en la Mesa de Construcción de Paz, realizada en la Tercera Región Militar, junto a mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como autoridades estatales y municipales de seguridad”, informó en sus redes sociales la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde sobre esta reunión privada.





“Revisamos la situación actual y definimos acciones para reforzar la estrategia en Mazatlán y en todo Sinaloa”. Tras la reunión que se realizó de las 9:00 a cerca de las 11:00 horas, agregó que el Gobierno de México y el Gobierno de Sinaloa mantendrán un trabajo permanente para garantizar la seguridad de los municipios de la entidad. Durante las dos últimas semanas se han registrado en el municipio de Mazatlán cerca de 20 personas asesinadas y al menos tres feminicidios, ataques a balazos y con explosivos en establecimientos comerciales y viviendas, privación ilegal de la libertad de algunas personas e intentos de robos violentos de vehículos.

Por ello las autoridades decidieron realizar este lunes la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz en este puerto, para redefinir estrategias para contrarrestar esta problemática en Mazatlán y toda la entidad, pues el repunte de violencia se presenta pese a que en el estado se mantiene un despliegue de más de 18 mil elementos de instituciones se seguridad de los tres niveles de gobierno y de organismos de auxilio y rescate por las actuales vacaciones de verano. Mientras se realizaba la reunión de la Mesa de Construcción de Paz en la Tercera Región Militar, en este puerto, en Mazatlán se registró el asesinato de otras dos personas, una de ellas en la Colonia Salvador Allende y otra por el rumbo del poblado de Miravalles, al norte de esta ciudad.







Tras la reunión, casi ninguno de los funcionarios asistentes se detuvo para conceder alguna entrevista a personal de medios de comunicación que esperaron por la puerta de acceso ubicada en la Avenida Juan Pablo II. Más tarde en un comunicado de prensa se dio a conocer que la Gobernadora interina de la entidad encabezó dicha reunión con la finalidad de reforzar la estrategia de seguridad y construcción de paz en el sur del Estado. Ahí fue acompañada por el Comandante de la Tercera Región Militar, General Alejandro Vargas González, donde asistieron mandos de la Guardia Nacional, Marina, Fuerza Aérea, así como autoridades locales que conforman el Grupo Interinstitucional. “La mandataria estatal destacó que esta reunión con el Grupo Interinstitucional permitió impulsar iniciativas conjuntas, así como estrategias que abonan a la prevención y al combate a la violencia en Sinaloa, especialmente en la zona sur, procurando la tranquilidad de las familias y turistas”, añadió el comunicado de este 27 de julio. El Secretario de Seguridad Pública Estatal, General Sinuhé Téllez López, detalló que en la reunión se revisaron los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia de seguridad. “Como reforzamiento para la zona sur del estado se incorporarán 2 mil elementos de seguridad, sumados a los 3 mil que ya operaban en la zona mediante el Operativo Verano Seguro”, añadió Téllez López. “El reforzamiento, el cual se incrementó a 2 mil elementos, ya está dando resultados. Continuamos reforzando las actividades de prevención y vigilancia para mantener un puerto seguro y generar un ambiente de paz y seguridad, para que sigan visitando el puerto”. Afirmó que el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno incluye la instalación de filtros de seguridad en las entradas y salidas del puerto de Mazatlán, así como reforzar acciones de prevención y territorio en los municipios de Escuinapa, Concordia y Rosario, además de brindar seguridad en las carreteras tanto federales como estatales, para que, tanto visitantes como vacacionistas, puedan transitar de forma segura a sus destinos. “El día de hoy en la Mesa de paz y Seguridad se tocó el tema de establecer filtros de seguridad en la entrada del puerto de Mazatlán, para que la gente que nos visita vea el reforzamiento que se está llevando a cabo y las medidas que se están implementando para garantizar esa paz y seguridad”, continuó el titular de la SSPE. “Personal de la Guardia Nacional se encuentra desplegado en las carreteras federales y personal de la Policía Estatal en las carreteras estatales”. En el comunicado se dio a conocer que con estas acciones el Gobierno de Sinaloa garantiza la paz y tranquilidad de las familias sinaloenses, así como de los turistas que visitan los diferentes destinos de recreo en este periodo vacacional.