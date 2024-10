Reforzar la seguridad en las carreteras federales y de cuota del sur de Sinaloa para dar mayor confianza a la población de transitar hacia Mazatlán se acordó principalmente en la Mesa de Seguridad realizada este miércoles entre integrantes del Congreso del Estado, autoridades de los tres niveles de Gobierno y representantes de la intercamaral.

El encuentro en las instalaciones de la Octava Región Naval es parte del acuerdo que se tomó el pasado viernes en la primera reunión de seguridad promovida por el Congreso del Estado con los diferentes sectores productivos de este puerto y autoridades de los tres niveles de Gobierno ante la racha de violencia que vive en la entidad , dijo el presidente de la Comisión de Turismo del Congreso estatal, Diputado Juan Carlos Patrón.

“Hoy se dio (la Mesa de Seguridad) con la intercamaral de Mazatlán particularmente y obviamente con todas las autoridades militares, civiles de los municipios de Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa”, dijo en entrevista tras la reunión privada que duró cerca de cuatro horas, de las 8:00 a las 11:45 horas.

“Hay algunos puntos que ya se reforzaron y se está solicitando el reforzamiento de otros puntos más en esta reunión de hoy, particularmente el tramo del kilómetro 90 más o menos de la Autopista Mazatlán-Culiacán, es una solicitud que hicieron los empresarios, en Elota particularmente y pues ahí ya se va actuar de forma inmediata”.

Agregó que muchos saben que Mazatlán es una ciudad tranquila en términos de violencia tal como sucede en otros municipios.

“Pero uno de los puntos específicos de los empresarios, industriales, de los turisteros, de los agentes inmobiliarios es que hay temor en las carreteras, la llegada a Mazatlán es parte de ese temor, hoy en este momento se tomó ese acuerdo en particular de reforzar los tramos carreteros desde La Concha hasta Mazatlán, del límite de la Carretera Mazatlán-Durango a Sinaloa y por supuesto los tramos Mazatlán-Culiacán, de tal manera y hay un reforzamiento específico en todo el cuadro turístico sobre todo por la Secretaría de Marina y los rondines específicos y las bases claras del Ejército y la Guardia Nacional en los diferentes puntos”, precisó.

“Es un reforzamiento, queremos que Mazatlán siga siendo un destino turístico seguro y que la gente venga a nuestra ciudad a seguir (disfrutando de este atractivo turístico), para eso estamos trabajando todos los sectores y dejar muy claro, muy específico que los diputados de Mazatlán estamos muy comprometidos y participando en esta actividad, de hecho esta segunda reunión se debió específicamente a la promoción de los diputados de Mazatlán”.

Añadió que aparte hay una gran disposición de las autoridades de los tres niveles de gobierno de las dependencias de seguridad y dejaron de manifiesto cada una de las acciones que están realizando, la operatividad y sobre todo que se está buscando la seguridad de todos los sinaloenses y particularmente de los mazatlecos y del sur del estado.

“Ahora dejar muy claro que los diputados estamos actuando, que no estamos en oficina, mandar un mensaje claro a los sinaloenses y a los mazatlecos que los diputados estamos de cerca y caminando con la sociedad, con los mazatlecos, no los vamos a dejar solos, este momento que estamos viviendo tiene que concluir y volver a la cotidianidad, Mazatlán es nuestra joya de la corona en materia turística, el 80 por ciento de la actividad turística se genera en esta ciudad, de tal manera que tenemos que seguir siendo generadores de esta actividad que le da y que genera el 7 por ciento del Producto Interno Bruto en nuestra entidad y que además le da empleo a una gran cantidad de mazatlecos”, reiteró.

“De hecho en esta reunión las autoridades de seguridad ya presentaron avances de lo que fue la reunión del viernes de la semana pasada y en este momento específicamente el punto de acuerdo de reforzar el tramo o el punto de vigilancia del kilómetro 90 de la Autopista Mazatlán-Culiacán prácticamente es un acuerdo que se tomó ahorita y se echa andar de manera inmediata”.

Dijo públicamente a los visitantes y a los sinaloenses que transitan las carreteras de Sinaloa que se va hacer todo lo que esté en las manos para regresar la tranquilidad y volver a la normalidad, Mazatlán merece que se le siga cuidando y que todos y pidió a los sinaloenses a no caer en la noticia falsa, que no estén difundiendo acciones que no suceden y que a veces por ganar algunos link en algunos de los portales noticiosos están publicando hechos que no suceden en realidad y eso está generando psicosis en la sociedad.

“Vamos a generar las condiciones también para que haya canales de comunicación oficiales donde la sociedad pueda acceder y vea lo que es verdadero y lo que es falso, hagamos un llamado de consciencia, participemos en este cambio de mentalidad, volvamos a la vida, acudamos a los restaurantes, vengamos a reservar habitaciones, vivamos la vida nocturna en Mazatlán, Mazatlán está tranquilo y está en paz”, subrayó tras la reunión a la que también asistió entre otros el encargado del despacho de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas y el Secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

Patrón Rosales precisó que el punto de vigilancia en el kilómetro 90 de la Autopista Mazatlán-Culiacán ya estaba, pero por la movilidad y operatividad se quitó, pero hoy vuelve a instalarse porque los mismos empresarios plantearon que esa volanta y ese punto ahí generaba confianza para quienes circulan en las carreteras.

“Hoy pidieron que en ese tramo en particular, ya existía, volviera a instalarse para que tuviéramos un punto medio entre caseta y caseta donde la gente pueda sentir confianza y seguridad, pero el reforzamiento de la seguridad es el general sin duda, la libre, la autopista y los tres puntos particulares que les acabo de comentar, fue un acuerdo ya tomado y abrasado por los encargados de esas operaciones”, continuó.

El Diputado local, Carlos Escobar, dijo que la de hoy en las instalaciones de la Octava Región Naval, en este puerto, fue una reunión muy fructífera en donde todos los órdenes de gobierno están coordinados para estar al pendiente del tema de seguridad de Mazatlán y de las carreteras.

“Efectivamente todos los empresarios y los dirigentes camarales han estado solicitando que haya presencia de las Fuerzas, entonces fue de lo que se trató ahorita la reunión y hay la mejor disposición de todas las instituciones de gobierno, sí se está reforzando y se va a reforzar más y del aeropuerto hacia acá”, continuó.