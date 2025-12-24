Acuerdan sindicato y Gobierno de Mazatlán incremento salarial para 2026

Para los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Mazatlán que ganan el salario mínimo se acordó un incremento al 13 por ciento y para los demás el aumento será del 5 por ciento que entrará en vigor el próximo año, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Agregó que los trabajadores sindicalizados mandaron su pliego petitorio, fue contestado por parte de ella, se tuvieron diferentes reuniones y ya se pusieron de acuerdo en cuanto al aumento salarial que por ley les corresponde.

“Hubo una ley promovida por nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, donde hay un aumento significativo al salario mínimo, entonces todas nuestras compañeras y compañeros que están en ese nivel de salario mínimo, que son 458 personas, se va a nivelar con lo que marca la ley por parte del Gobierno federal que es a un 13 por ciento, los demás sería un 5 por ciento que se les va aumentar a los otros compañeros”, agregó.

“Y llegamos a un acuerdo también sobre algunas prestaciones que se les va a dar a los sindicalizados que ya en su momento quedaron por escrito y formalmente firmadas”.

En entrevista expresó que hay muy buena relación con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Laura Tirado, así como con todo el personal sindicalizado y siempre van a ser trabajadores que merecen reconocimiento y valorarlos por todo el trabajo que prestan.

“Y por supuesto que siempre en este Gobierno vamos a estar del lado de los trabajadores, siempre y cuando sea presupuestalmente posible, porque fue parte de las negociaciones que hicimos con ellos para poder llegar a este acuerdo”, continuó.

La Presidenta Municipal precisó que este año no tocaba revisión contractual con el Stasam, sino hasta el año siguiente, en este caso era aumento salarial y se estuvo platicando sobre algunas jubilaciones que estaban pendientes que por ley les corresponde y también para sindicalizar a algunos trabajadores porque cuando alguien sale se reponen estos puestos se reponen.

”Todos esos temas fueron tocados en las reuniones que tenemos, ya quedaron plasmadas, ya fueron aceptadas y firmadas por la líder sindical y por supuesto los logros de los trabajadores son importantes para nosotros también reconocerlos porque ellos son parte importante de este Ayuntamiento, obviamente también los de confianza, todos han trabajado muchísimo y vamos a estar siempre buscando el bienestar para ellos”, reiteró la Alcaldesa.