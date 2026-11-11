Acuerdan Stasam y Alcaldesa de Mazatlán atender jubilaciones, adquirir camiones recolectores de basura y reparación en Basurón Municipal

La atención a jubilaciones, la adquisición de tres camiones recolectores de basura y la reparación de maquinaria para el Basurón Municipal, fueron algunos de los temas que abordaron la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, con dirigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán.

Durante la reunión privada realizada la mañana de este miércoles en el despacho de la Alcaldesa y con la representación sindical encabezada por la secretaria general del Stasam, Laura Elena Tirado Aguilar, se informó que algunas solicitudes de jubilación serán atendidas, además de los avances en el proceso de adquisición de las nuevas unidades recolectoras y la reparación de una máquina retroexcavadora.

También se revisaron asuntos relacionados con la atención a la salud del personal municipal, dio a conocer el Gobierno Municipal en un comunicado de prensa de este 11 de noviembre.

"Palacios Domínguez escuchó los planteamientos del comité sindical y abordó las necesidades de los trabajadores, en un encuentro que permitió dar seguimiento a distintos temas de interés para ambas partes", añadió el comunicado..

Añadió que como parte de los acuerdos, se programará una nueva reunión para abordar el Contrato Colectivo de Trabajo de los trabajadores sindicalizados.

En la reunión estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, Abraham Alfonso Ávalos Osuna; el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, y el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Ángel Fernando Arballo Quintero, informó el Gobierno de Mazatlán.