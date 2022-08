$!Acuerdan tortilleros libres y Ayuntamiento mazatleco buscar soluciones para que ya no les cierren más establecimientos

Un grupo de tortilleros libres y el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin, acordaron este miércoles buscar soluciones para regularizarse y que personal del Instituto Estatal de Protección Civil ya no les cierre más establecimientos.

“Nosotros como autoridad obviamente tenemos qué escuchar a ambas partes, es nuestra obligación, no le podemos negar el derecho de audiencia a nadie en absoluto, en este caso en particular ya es la segunda reunión que tenemos con este grupo de tortilleros que está trabajando de manera libre, es decir, que no están dentro de la Unión de Tortilleros (de Mazatlán), ellos tienen su justificación para no hacerlo”, expresó González Zataráin tras el encuentro en la Sala de Cabildo.

Agregó que algunos de ellos pertenecían a la Unión citada que no les especificó qué documentos requerían para trabajar, pero no se están negando a regularizarse, les falta regularizar algunos trámites, como el de Protección Civil del Gobierno del Estado.

“De hecho el acta que traen ahí de cierre del negocio (ya se han cerrado entre dos y tres tortillerías por ese concepto en Mazatlán), es por falta de ese permiso de Protección Civil y lógicamente ellos aducen que desconocían ese trámite, Protección Civil del Estado sí está facultado para cerrarle sus negocios (si no cumplen con los requisitos de seguridad correspondientes)”, continuó el Secretario del Ayuntamiento.