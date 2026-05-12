Acumula Cruz Roja Mazatlán una recaudación de 2 millones 500 mil pesos en su colecta anual; ven difícil llegar a la meta

A tan solo unas semanas para que se haga el primer corte y concluya la etapa de boteo en calles, la delegación mazatleca de Cruz Roja informa que hasta el momento acumulan una recaudación de 2 millones 500 mil pesos en la colecta anual, resultado de la donación de empresario y ciudadanía en general.

Rocío Sánchez, directora administrativa de la institución, explicó que a pesar de los múltiples esfuerzos, se ve complicado llegar a la meta establecida de 4 millones 400 mil pesos debido a diversos factores. No obstante, reconoce que en esta ocasión las aportaciones por pago de predial fueron muy beneficiosas para su causa

“Nuestra meta, como ya saben, es de 4 millones 400 mil pesos, prácticamente inalcanzable. Al día de hoy vamos bien, pero vamos muy por debajo de la meta. Entonces, de lo que es población general y de los empresarios, vamos en un 1 millón y medio de pesos aproximadamente”, dijo Rocío Sánchez.

“Pero este año decidimos incluir también, porque es parte de lo de la ciudadanía, una aportación que se hace cuando pagan el Predial. Entonces eso nos permite sumar la cantidad una 2 millones 500 mil pesos al día de hoy; algo bastante bien. Estamos muy agradecidos con la ciudadanía porque están respondiendo mucho en ese sentido de lo que es el pago del predial y pues todo suma”.

Reiteró que después del corte del 30 de mayo, nadie podrá botear en ningún lugar de la República; sin embargo, como en Mazatlán no se pudo llevar a cabo por el tema de la inseguridad, pidieron apoyo a la sede nacional para seguir recolectando fondos por medio de eventos deportivos, culturas, recreativos y de salud.

Asimismo, compartieron que este año el organismo de Gobierno, ‘Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos’ (CAPUFE), no otorgó permisos para realizar los tradicionales boteos en la caseta de Mármol debido a la inseguridad que se vive en la zona; situación que fue un golpe duro en su lucha por recaudar más fondos.

“Sí, claro, los boteos eran algo significativo; ¿por qué? Porque la caseta de Mármol es un lugar estratégico que se toma como entrada para la gente que a lo mejor nació en Mazatlán, pero se fue a Estados Unidos a trabajar. Entonces, esa nostalgia que tienen por México, por su lugar de nacimiento, por Cruz Roja, vaya, hacía que la colecta del boteo en la caseta fuera muy buena”.

“La verdad sí nos está haciendo falta. Son 150 mil pesos que ya no vamos a tener, y que a lo mejor pueden decir, bueno, contra 2 millones y medio que llevan, es poco; sí, pero esos 150 mil pesos no los recuperamos un evento. Por ejemplo, se tendría que hacer dos ‘Flores de Mayo” para poder recuperar lo de la caseta”.

Señaló que el boteo en la ciudad en general es muy bajo, ya que aunque se ubiquen en puntos estratégicos como el malecón, el Acuario o mercados, la gente no siempre puede ayudar todos los días. Sin embargo, recalca que es importante que la ciudadanía sepa cuáles son los gastos que hace Cruz Roja en su labor.

“Yo creo que es muy importante que la gente conozca todos los gastos que tenemos, pero sobre todo, que lo que ellos donan nos permitir seguir yendo a las emergencias de manera gratuita. Cuando tu vida está en riesgo por un accidente, una caída, lo que sea, Cruz Roja va de manera gratuita. Lo único que cobramos son servicios especiales como ambulancias para cubrir eventos, pero la verdad es una cuota módica, de recuperación”.