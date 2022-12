$!Acusa Diputado a Alcalde de Mazatlán de ‘nadar de muertito’

Ante estos señalamientos, González Zataráin, Alcalde de Mazatlán, señaló que él como Secretario su función no era revisar las finanzas.

“El tema es que el Secretario del Ayuntamiento no revisa finanzas, es muy claro, lógico, pregúntame de los temas jurídicos que me corresponden, me los sé, y no soy abogado, pero me lo sé, porque esa parte sí me toca llevar”, aclaró.

González Zataráin también manifestó que a pesar de que lo había negado, había gente allegada al diputado de la 64 Legislatura trabajando en el Ayuntamiento cuando el Químico era Alcalde.

“Habrá que preguntarle al diputado por qué el decía que no tenía gente trabajando en el Ayuntamiento y sí tenía mucha gente trabajando en el Ayuntamiento, hay cosas que se contradicen, pero no vamos a entrar en esa discusión”, sostuvo.