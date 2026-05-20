$!Acusa Diputado de Morena cobros ‘alterados’ de la CFE en Sinaloa y respalda a usuarios afectados

Ante el creciente número de quejas por altos cobros en los recibos de energía eléctrica en distintos municipios de Sinaloa, el diputado local de Morena, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, aseguró que desde el Congreso del Estado se dará acompañamiento a los ciudadanos afectados, considerando que los incrementos registrados en las tarifas no son normales y carecen de justificación. Como parte de una estrategia por parte del grupo parlamentario de Morena, Gutiérrez Sánchez atendió las denuncias ciudadanas en el puerto relacionadas con la Comisión Federal de Electricidad, después de que el Congreso recibiera reportes provenientes de distintos municipios del estado con respecto al alza de tarifas.

“No es normal esto. Los recibos han llegado muy alterados y la gente no es tonta. Tenemos recibos que pasaron de mil 500 a 5 mil pesos y otros de 2 mil a casi 10 mil pesos”, comentó. “La Comisión casi cada año nos lo hace, aumentan las tarifas y lo más que hacen es dar plazo para pagar. No estamos dispuestos a que esto le siga pasando a la gente”, agregó. El Diputado cuestionó las explicaciones que ha dado la CFE sobre el aumento en los cobros, entre ellas, el supuesto uso anticipado de aires acondicionados antes de la entrada del subsidio de verano, la falta de lecturas de medidores ante los hechos violentos, así como el mal uso de la energía eléctrica por parte de los usuarios. En este sentido, señaló que estos argumentos no resultan creíbles para la población, especialmente porque el servicio eléctrico representa uno de los gastos prioritarios para las familias, quienes regularmente buscan mantenerse al corriente para cortes en el suministro.

“Las explicaciones que dan no tienen credibilidad, nos dicen que no tomaron lectura por la violencia, pero eso no es cierto ni creíble. El aire acondicionado ya no es un lujo, es una necesidad y la energía no es barata y aun así la gente hace el esfuerzo por pagar para que no le corten”, dijo. “Ya enviamos un documento a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Federal a nivel nacional, donde queremos que revisen los medidores y los recibos que ya están alterados”, añadió. De esta forma, Gutiérrez Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía a organizarse, reunir copias de sus recibos y denunciar cualquier suspensión del servicio, con el fin de dar seguimiento colectivo a las inconformidades. Explicó que actualmente muchas personas ya están recurriendo a la Profeco e incluso valoran la posibilidad de promover amparos. El legislador advirtió que, de no existir respuestas claras por parte de las autoridades, podrían impulsarse movilizaciones pacíficas para exigir soluciones. Recalcó que el Congreso acompañará a la población siempre que exista organización ciudadana.