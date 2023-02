MAZATLÁN._ El ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, reiteró que no ha cometido ninguna falta ni delito, pero no va a haber resoluciones judiciales hasta que concluya el periodo de volver a la Presidencia Municipal y el objetivo es que no sea candidato al Senado de la República.

“No tengo ninguna falta que haya cometido, ningún delito, está probado plenamente, pero faltan resoluciones de jueces y no las va haber hasta que concluya el periodo seguramente constitucional mío para que no vuelva a la Presidencia (Municipal), ese es el objetivo, para decirme usted perdone señor, es inocente, que le vaya bien”, añadió Estrada Ferreiro.

“El objetivo de aquí es que no sea yo candidato al Senado de la República, es lo que no quieren en el Gobierno de Sinaloa, él (el Gobernador, Rubén Rocha Moya) y su grupo, porque tiene personas que lo mal aconsejan, que quieren ser candidatos y quieren despejar el camino”.

Por ello dijo que quitaron como Alcalde a Luis Guillermo Benítez Torres, de la Secretaría de salud a Héctor Melesio Cuén Ojeda y a él, sigue Jaime Montes, actual Secretario de Agricultura y después el Presidente Municipal de Ahome, Gerardo Vargas y no sabe quién más, pues no quienes obstáculos.

Ante ello dijo que va hacer lo que resulte pues no tiene una fijación por un puesto, por algo, ni por dinero.

“Nada más que a mí no me van a ver la cara de est..., ni tampoco me chupo el dedo”, enfatizó en entrevista ante personal de medios de comunicación este sábado en Mazatlán a donde asistió al Primer Informe de Labores Legislativas del Senador de la República por Sinaloa, Raúl de Jesús Elenes Angulo, al que además del Gobernador del estado acudió el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, entre otros.

Estrada Ferreiro dio a conocer que saludó este sábado a Monreal Ávila, también Coordinador de los Senadores de Morena, quien tiene en su poder un documento en el Senado de la República, como todos los senadores.

“Se le entregó ahorita por parte de una agrupación, (se solicita) que la analicen y se investigue en Sinaloa por los delitos que hayan cometido gravemente aquí, Uno más Uno publicó a nivel nacional el 2 de enero el tema de Bienestar, nadie ha dicho nada de los medios de esto en contra del ex Presidente Municipal de Culiacán ahorita como responsable y su equipo que tenía en perjuicio de mujeres, de jovencitas que gravemente fueron dañadas”, subrayó.

“Si no quieren sancionar que no sancionen, que me dejen en paz a mí y me absuelvan y se acabó, yo no quiero que a alguien lo castiguen o dejen de castigar”.

A pregunta expresa sobre lo manifestado recientemente por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, de que no regresará a la Alcaldía de Culiacán, Estrada Ferreiro recalcó que no le importa lo que diga dicho Diputado.

“No me importa lo que él diga, no me importa, para mí no es nada, para mi no es nadie, es una persona delincuente, pandillero, no me importa lo que es la Jucopo, eso es, eso es, no me importa quien sea”, reiteró Estrada Ferreiro y se retiró de la entrevista.