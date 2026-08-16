Acusa Paloma Sánchez falta de voluntad para atender crisis de seguridad y economía en Sinaloa

Después de más de 700 días de violencia, Sinaloa continúa enfrentando una crisis de inseguridad, económica y humanitaria sin que exista voluntad suficiente de los gobiernos federal y estatal para atenderla, expresó la Senadora del Partido Revolucionario Institucional, Paloma Sánchez Ramos.

Sánchez Ramos señaló que la violencia ha dejado más de 3 mil homicidios, alrededor de 4 mil personas desaparecidas y cerca de 11 mil vehículos robados, además del desplazamiento de familias y el cierre de establecimientos comerciales.

“Son más de 700 días de narcoguerra, con más de 3 mil homicidios, más de 4 mil desaparecidos, negocios cerrados, una crisis económica, una crisis de inseguridad y una crisis humanitaria, con desplazados y casi 11 mil carros que han sido robados”, declaró.

La Senadora expresó que la inseguridad ha alcanzado distintas regiones del estado y advirtió que sus consecuencias se reflejan cada vez más en la economía de Mazatlán, mencionando como ejemplo, la disminución en el número de trabajadores y patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, situación advertida recientemente por la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán.

Por tal motivo, la legisladora sostuvo que organismos como Coparmex y la Cámara Nacional de Comercio han presentado propuestas para impulsar la recuperación de los sectores productivos afectados por la violencia.

Entre las alternativas planteadas, mencionó la entrega de incentivos fiscales y una eventual declaratoria de emergencia que permita facilitar el acceso a créditos bancarios con mejores condiciones para las empresas, sin embargo, consideró que estas peticiones no han recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades.

“Han sido muchas las propuestas. Dentro del mismo gremio empresarial algunos dicen que necesitan incentivos fiscales y otros piden una declaratoria de emergencia para que disminuyan los intereses de los préstamos bancarios”, comentó.

“Si me preguntan, no veo voluntad por parte del Gobierno federal ni del Gobierno del Estado. Vivimos en una entidad con una completa ingobernabilidad”, añadió.

Respecto al discurso de las autoridades sobre una disminución en la incidencia delictiva, Sánchez Ramos señaló que las cifras actuales suelen compararse con junio de 2025, al que identificó como el mes más violento desde el comienzo de la confrontación criminal.

Asimismo, afirmó que utilizar ese periodo como referencia permite presentar cualquier resultado posterior como una reducción, aunque la cantidad de asesinatos se mantenga en niveles elevados.

“Cuando hablan de los homicidios, dicen que existe una reducción, pero siempre hacen la comparación con el mes más violento de la narcoguerra, que fue junio de 2025. Si comparamos con ese mes, siempre será menor el número”, expresó.

La Senadora pidió analizar los indicadores de manera mensual y reconocer que una disminución no representa necesariamente una mejora suficiente en las condiciones de seguridad.

“Dicen que ya no son 10 homicidios, sino ocho. ¿De verdad eso es lo que tenemos que presumir? Es lamentable”, manifestó.

Acusa que buscan normalizar la violencia

En este mismo sentido, Sánchez Ramos acusó al Gobierno federal de minimizar la situación y permitir que la violencia deje de ocupar un espacio prioritario en la discusión pública, considerando que el adelanto de los temas electorales ha desplazado la atención de las personas afectadas por homicidios, desapariciones, desplazamientos y cierres de negocios.

“Cada vez se habla menos y lo justifican todo por el lado de las elecciones, cuando aquí hay mucha gente que está sufriendo, que la está pasando mal, que está cerrando su negocio, que tiene un hijo desaparecido o que perdió a un familiar”, mencionó.

Finalmente, Sánchez Ramos afirmó que las consecuencias de la inseguridad se han extendido a una parte importante de la población sinaloense, pues cada vez resulta más común conocer a alguna persona afectada directa o indirectamente.

“En estos momentos nadie está alejado de esta situación. Si no tienes un conocido, tienes un familiar que ya la vivió, y las víctimas siguen siendo víctimas”, puntualizó.