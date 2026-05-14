Acusa PAN en Mazatlán que Morena comete actos anticipados de campaña

En Sinaloa Morena está cometiendo actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, particularmente por parte de la Senadora Imelda Castro Castro, denunció la Regidora y presidenta estatal del PAN Wendy Liliana Barajas Cortés.

“Hoy estoy aquí para denunciar con claridad algo que ya es evidente para todos: en Sinaloa Morena está cometiendo actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos de manera abierta y sin pudor”, añadió Bajaras Cortés en la sesión ordinaria de Cabildo de Mazatlán.

“Particularmente hoy quiero señalar a la Senadora Imelda Castro Castro, quien descaradamente ha tapizado de propaganda todo el estado, incluyendo el puerto de Mazatlán, vemos bardas pintadas, panfletos, lonas, calcomanía y la realización de las mal llamadas asambleas informativas, en hechos no son otra cosa que más actos de promoción personalizada fuera de los tiempos que establece la ley”.

Recordó que en días pasados le tocó ver a un joven en la Colonia Sánchez Celis pegando volantes en las puertas de las casas, por lo que lo grabó y al preguntarle cuánto le pagaban le dijo que 300 pesos por pegar mil volantes.

“¿Quién paga ésto?, ¿quién lo envía?, porque hay que decirlo con todas sus letras: los tiempos legales para rendir informes son claros y lo que estamos viendo definitivamente está fuera de tiempo”, recalcó.

“Desde el Partido Acción Nacional hemos actuado con responsabilidad, ya interpusimos dos quejas formales ante las autoridades electorales y no nos vamos a detener, y aquí no se trata de discursos, se trata de hechos, exigimos piso parejo, exigimos que la ley se aplique sin distinciones y exigimos que nadie se adelante a tiempos electorales aprovechándose del cargo público porque cuando unos hacen campaña antes de tiempo y la autoridad no actúa lo que se rompe no sólo es la ley, es la confianza en la democracia”.

Precisó que llevó ese tema a Cabildo porque se van a utilizar todas las trincheras para denunciar y evidenciar a Morena porque está haciendo trampa con este tipo de actos anticipados de campaña.

“Y quiero solicitarle a este Ayuntamiento que vigile que no se utilice equipamiento público ni tampoco los recintos del Ayuntamiento para la pinta de estas bardas, la pega de estas calcomanías y la colocación de estos pendones”, expresó.

“En el PAN vamos a seguir señalando, documentando y denunciando, no vamos a permitir que se normalicen estas prácticas y aprovecho para decirte a tí amiga, amigo mazatleco: si ves un acto anticipado de campaña denúncialo”.

Manifestó que el pasado lunes se vio en sus redes sociales que personal de un restaurante en este puerto denunció que durante la noche le pintaron su negocio sin permiso y también se ha visto en estos días que las redes sociales están tapizadas de denuncias porque están vandalizando a Mazatlán con esta publicidad, lo están haciendo de manera ilegal y es preciso que se denuncie.

“Hoy Sinaloa tiene una crisis de estado por los señalamientos de Estados Unidos a 10 funcionarios de Morena, estamos viendo algo insólito en la historia de nuestro Estado, hay un ambiente de incertidumbre y mientras Sinaloa enfrenta esta crisis institucional de confianza y de gobernabilidad, en lugar de resolver los problemas que hoy lastiman a las familias sinaloenses se están dedicando a hacer descaradamente campañas anticipadas, promocionándose para lo que viene”, subrayó Barajas Cortés.

“Mazatlán y Sinaloa merecen procesos transparentes, instituciones fuertes y actores políticos que actúen con congruencia y responsabilidad frente a esta crisis institucional que hoy vivimos”.