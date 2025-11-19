$!Acusa PRI Sinaloa falta de resultados en estrategia de seguridad en Sinaloa

Con una postura firme y crítica frente al panorama de seguridad que atraviesan Sinaloa y Mazatlán, el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa señaló una ausencia de estrategia real por parte de autoridades estatales, federales y municipales.

Así lo señaló César Emiliano Gerardo Lugo, presidente del PRI en Sinaloa, quien destacó que los incidentes registrados en Mazatlán los últimos días, incluidos los ataques con artefactos explosivos, revelan un trasfondo preocupante para la ciudadanía.

Para Gerardo Lugo, estos hechos ponen en evidencia que el estado podría estar enfrentando nuevas formas de presión criminal, como cobros de piso o extorsión, que no están siendo enfrentadas con eficiencia.

“La estrategia de seguridad del gobierno estatal y federal no funciona porque solo se reúnen en oficinas, lejos de la realidad que vivimos los ciudadanos. Si la Presidenta (Claudia Sheinbaum) y el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) aseguran que no pasa nada, deberían recorrer Sinaloa sin escoltas, solo así sabrán lo que viven las familias”, comentó.

El dirigente del PRI en Sinaloa cuestionó directamente la manera en que las autoridades de seguridad operan en sus reuniones diarias durante las Mesas Regionales de Seguridad y Construcción de Paz, afirmando que estos encuentros se han convertido en reuniones protocolarias sin impacto real.

“Encerrados en sus oficinas, rodeados de varios círculos de seguridad, jamás entenderán lo que realmente sentimos los sinaloenses. La política de ‘abrazos, no balazos’ ya caducó, hoy México necesita una estrategia real contra el crimen”, dijo.