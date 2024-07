Un elemento de la Policía de Tránsito Municipal es acusado de golpear el pasado domingo a un hombre que en un inicio se dijo que era un conductor de un tráiler y después, al parecer, un abogado, hecho que fue difundido en un video en redes sociales, por lo que el agente fue arrestado y es investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informaron autoridades municipales.

“Vi el video, inmediatamente ordené, fue el domingo, al Secretario de Seguridad Pública se diera a la tarea de no solamente investigar, sino de que procediera legalmente contra ese elemento, primero por el tema que está grabado, que es un golpe a este señor, el operador, y segundo por una acusación de que algo le quería (pedir), y luego este policía de Tránsito trae antecedentes”, declaró el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Entonces ya está eso en manos de Asuntos Internos, ya lo trae el Secretario puntualmente, hasta el día de hoy no sé cómo vaya el avance, apenas el Secretario lo sabe, pero que sí vamos a estar puntualmente vigilando que se haga justicia en este caso y que evitemos eso al máximo, muy lamentable, creo que no estamos los servidores públicos, porque son servidores públicos, para ese tipo de acciones, de actitudes, de la forma de operar, creo que, lo dice su nombre, son elementos preventivos, es para prevenir, en todo caso el tránsito se ha convertido poco a poco en una especie de vigilante de que cometas el delito para poder atender, no de prevenir”.

Por ello, el Presidente Municipal dijo que lo que se está buscando es que se regrese al tema preventivo.

Por su parte el subdirector de la Policía de Tránsito Municipal, Jorge Sergio Camacho Torres, manifestó que en este caso del video donde se señala que el pasado domingo un elemento de esa corporación golpeó a una persona dentro de una patrulla es una persona que se estaba faltando el respeto al policía, pero el elemento no debe golpearlo.

“Es una persona que le estaba faltando el respeto al oficial de Tránsito, el oficial de Tránsito estaba en Santa Rosa y Colosio, no es un trailero, es una persona civil que lo estaba grabe y grabe y diciéndole corrupto y muchas palabras, me estaba diciendo el oficial, pues se ve que se golpean ahí en la patrulla, arriba de la patrulla, ya se le dijo a la persona que acuda a Asuntos Internos a poner su denuncia, su reporte oficial”, continuó Camacho Torres.

“No se le debe de golpear, se le informó a la persona que acuda a Asuntos Internos, ya acudió a Asuntos Internos, ellos van a llevar el procedimiento, el agente de Tránsito está en las oficinas ahí arrestado, ya Asuntos Internos es el que va a definir su situación, ya Asuntos Internos es el que decide de eso, ya depende si la persona tiene quejas ahí, si los elementos tienen quejas los pueden retirar o los pueden suspender, yo ya no puedo decidir de eso, eso fue el domingo a la una de la tarde aproximadamente, esa persona es un civil, un licenciado supuestamente”.

En tanto que el titular de la SSPM, Jaime Othoniel Barrón Valdez, manifestó que el elemento señalado de golpear a una persona detenida dentro de una patrulla se encuentra en investigación.

“Se encuentra en investigación, lo que hicimos nosotros es que ya lo retiramos del lugar en donde se encontraba realizando (sus labores), pero es de manera preventiva para evitar que vuelvan a suceder estos casos, un elemento que ya hemos tenido unos detalles con él y lo traemos en investigación, es Asuntos Internos en primera instancia quien va realizar la investigación y posteriormente si así determina el Órgano Interno de Control, para que sancione, ya tenía una investigación en el Órgano Interno de Control de hecho, entonces se tiene que resolver”, expresó Barrón Valdez.

“Son situaciones que no tomamos de manera directa la Secretaría de Seguridad Pública, son investigaciones que realizan ellos y son los que sancionan, yo lo hice para evitar que suceda esta situación porque son hechos lamentables que no deben de ocurrir”.