La señora Sandra expresó que su principal problema es el tema de los camiones de carga y descarga que llegan a su negocios, sin embargo, tránsito no les ha permitido estacionarse en la zona y eso genera que paguen un extra por el trabajo, además de que ya han interpuesto un amparos a los cuales no les han dado conclusión, por lo que piden soluciones prontas al hecho.

“A nosotros nos hace falta el estacionamiento, los clientes de nosotros descienden del carro, compran y se retiran, no ocupan el espacio permanente, se vacía constantemente el lugar; nosotros no tenemos problema de tráfico, si se fijan no hay tráfico aquí, sin embargo, ahorita los tránsitos están acosando a nuestros clientes, toda la semana han estado con el acoso, no permiten que se queden aquí, y no sé si ellos lleven alguna comisión o algo, pero no nos ayudan en nada, no hay ninguna solución”, afirmó la locataria.

“El carril preferencial no funcionó, no tenemos una solución, el presidente prometió, dijo a los medios qué si el carril preferencial no funcionaba durante los primeros seis meses, él no se iba a llevar todo un año con este tema, qué si no funcionaba lo iban a quitar; el carril no funcionó por ningún motivo, por la educación Vial, por los camioneros o por lo que sea”, dijo.

“Ayer precisamente hablaba una compañera comerciante, qué ellos descargan porque son un abarrote, descargan camiones completos y no tienen un horario, no les están permitiendo hacerlo; es un tema que no nos va a convenir porque tú como patrón les tienes que pagar más a los trabajadores si se tardan más tiempo en hacer el trabajo, entonces la solución nunca se dio, sigue imponiéndose y no se socializó el proyecto nuevamente”.

“Hay amparos que no están concluidos, y ellos aseguran que ya están todos concluidos cuando no es así, y la verdad sí estamos en duda otra vez porqué no sabemos si atender rápido el cliente y este se molesta, se van y nos vuelven a frustrar la venta; entonces, así como yo están mis vecinos de enseguida, así que ocupamos soluciones, esto (el carril) para nosotros no es una solución porque aquí no es el embudo, aquí no hay tráfico”, explicó.

Ante qué soluciones propondrían ellos para llegar a un acuerdo con este problema, Sandra Luz menciona que varios comerciantes ya han tenido reuniones con la gente del Ayuntamiento para pedir un estacionamiento exclusivo que ayude a sus clientes, no obstante, no han recibido ningún respuesta positiva, ni de gobierno ni de la Alianza de Camiones, ya que señala que los propios transportes de ellos no utilizan el carril preferencial.

“Ya les hemos hecho saber (al Alcalde) de si va a poner un estacionamiento exclusivo para nosotros o nos los va a proporcionar, eso estaría muy bien, pero no hay horario, no hay nada; ya tuvimos juntas con ellos, ya fuimos con él, ya estuvimos en pláticas y la verdad no se soluciona absolutamente nada, solamente la imposición de él, de qué va porque va el carril preferencial”.

“Los de la alianza no han solucionado nada tampoco, ellos no ponen nada de su parte; si tú ves el camionero no va por el carril preferencial y eso que está vacía la ruta. Primero se externó que era por la ley de movilidad y muchas cosas de ellos, pero no nos han resuelto nada y ese es el problema”, agregó.

Sobre el tema de obtener un horarios para las descargas, la comerciante señaló que les han comentado acerca de unas horas ilógicas para hacer los trabajos, recalcando que el carril es un proyecto fallido de casi dos años en los que han bajado mucho las ventas de los locatarios, mientras que recalca que tránsito actúa con impunidad contra los clientes.

“Seguimos en las mismas, el carril no funcionó, se está volviendo a imponer porque ni siquiera hay horarios de carga y descarga; ahora alguien qué no sé si sea oficial o extraoficial nos dijo que él horario iba a ser de 10 de la noche a 5 de la mañana para la carga y descarga, pero ¿quién te va a venir a descargar a esa hora? Todo esto está en el aire y no hay nada en concreto, seguimos en lo mismo casi a dos años que se lanzó este carril preferencial, que no ha resultado nada por lo menos para nosotros los comerciantes, ya qué nos va a bajar demasiado las ventas y más porque están acosando a los clientes, es un acoso constante de la torreta”, sentenció.

Otros comerciantes de la Juan Carrasco como los dueños de una tienda de bolsas, salón de belleza y pinturas también se dijeron afectados con la bajas ventas y el abandono de los clientes por el tema del carril preferencial, quienes al no poder dejar su carro en la avenida principal y por miedo que les roban algo en un lugar alejado, se alejan de los establecimientos.