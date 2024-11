Acusan de negligencia médica a hospitales de Mazatlán por caso de adulto mayor

MAZATLÁN._ El Hospital General de Zona 3 del IMSS y el Hospital General de Mazatlán fueron acusados de cometer presunta negligencia médica en contra de un adulto mayor nternado que sufrió traumatismo craneoencefálico tras ser empujado por una persona y golpearse en la parte trasera de la cabeza.

“A mi papá lo ingresamos al IMSS el domingo a las 09:00 de la noche, en el cual se ha cometido, siento yo y así es, negligencia, porque no se ha cubierto completamente el medicamento que necesita él ni la atención”, dijo Antonio Astorga Cañedo, hijo del paciente Rodrigo Astorga González, de 62 años.

Agregó que su papá sufrió un golpe en la cabeza la tarde del sábado, cerca de las 17:00 horas, en lo que se consideró un intento de homicidio.

“Posteriormente, con engaños nos dijeron que iban a hacer un estudio aquí en el Hospital General y que no había neurocirujano y nos mandaron para acá (al Hospital General Doctor Martiniano Carvajal), lo trasladaron para acá cuando mi papá debería estar en el IMSS, ya que es un derechohabiente ahí y pues es un pensionado, y aquí no nos lo han atendido de la manera que se requiere, no le han hecho el estudio, se tiran la bolita uno para otro deslindándose la responsabilidad que debería de tener el IMSS”, reiteró.

El denunciante recordó que su papá fue trasladado al Hospital General de Mazatlán el lunes, donde ha estado hasta este 31 de octubre, donde un día antes les dijeron a sus familiares que ocupa un estudio de resonancia magnética y tórax.

“Nos pedían una ambulancia, la cual tenía un costo de 10 mil pesos, más los estudios que tenía que hacerse cargo el IMSS. Conseguimos todo nosotros los medios, nos dijeron que estaba listo, preparado para salir con la ambulancia y estuvimos tres, cuatro horas esperándolos ahí y nunca salieron, para regresarlo al IMSS a hacerle los estudios que se requerían y dejarlo ahí”, continuó.

Antonio afirmó que en el IMSS les dijeron a los familiares que no tenían ambulancia, por lo que la solicitaron en el Hospital General y les dijeron que ya estaba listo para ir a hacerle los estudios y les cobrarían 10 mil pesos por el traslado en ambulancia, pero no se realizó el mismo.

“Ahorita nos plantearon que regresaramos al IMSS, que lo lleváramos allá, que le hicieran unos estudios y que se quedara ahí porque realmente quien debe hacerse responsable es el Instituto Mexicano del Seguro Social porque él es derechohabiente y está pensionado y no se le ha brindado la atención médica requerida, y pues mi papá ha deteriorado cada día que pasa y el tiempo es oro y requiere esos estudios para proceder con la operación y ambas partes se están deslindado de él, la verdad”, expresó.

El denunciante precisó que en el IMSS los familiares del paciente han hablado con la subdirectora del hospital, Edna López, y la directora Felícitas Obeso, quienes nada más les dicen que sí, que ya va, pero no le brindan la atención que se requiere y en el Hospital General han hablado con el director del mismo.