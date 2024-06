“Secretaría (de Educación), entiéndalo, no vamos a recibir a nadie, si ustedes tomaron sus decisiones por no enfrentarse al maestro que tenía años y que supuestamente le tocaba venir a jubilarse por escalonarios. Entonces ustedes nada más están viendo a los maestros”, precisó la madre de familia.

“Con todo mi respeto para los maestros, pero no es la manera en la cual deben de jubilarse, utilizando a pueblos con zonas altas para que ustedes se vayan bien pagados, no es la manera, busquen hacer cambios pero no estén utilizando a los pueblos. Creo que lo hacen en los pueblos para que en la ciudad no se den cuenta o los pueblos no van a decir nada, pero hoy por hoy sí estamos aquí levantando la voz y pidiendo el apoyo; y entérense que aquí no va a entrar nadie, no lo van a recibir, a quien manden no lo vamos a recibir”, advirtió.

La comunidad escolar realizó una visita a las instalaciones de la SEPyC en Culiacán para exigir que la maestra Wendy Guadalupe Santos, quien ha venido fungiendo como directora desde el mes de marzo, permanezca en el puesto.