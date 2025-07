Acusar en redes sociales podría ser un delito, dice dirigente de colegio de abogados

A pesar de que mucha gente lo ve como una herramienta para alzar la voz, el realizar denuncias a través de redes sociales puede convertirse en un delito al violar la presunción de inocencia y relevar información privada de las personas; así lo informó Adriana Berenice Morales Acuña, presidenta del Colegio de Abogados de Mazatlán Genaro Estrada Félix.

Ante la incidencia de presentar acusaciones sobre problemas labores en redes sociales, señaló que se debe tener mucho cuidado con todo lo que se publica, ya que generalmente esto pasa cuando ni siquiera hay una denuncia formal; lo cual puede resultar contraproducente para quien hace la publicación.

”Mira, ahí justamente las redes sociales es un tema que para mí es trascendental que se toque a fondo; ¿por qué? Porque hay muchas denuncias que se hacen a través de Facebook, de Instagram, etcétera. Entonces aquí sí, la persona que lo está publicando, hay que tener responsabilidad, ya que existe un principio de presunción de inocencia”, dijo Morales Acuña.

”Entonces, a raíz de que se hace esta denuncia a través de estos portales, sí pueden estar incurriendo en un delito, porque al final de cuentas es información personal, es información privada, no hay una orden, no hay una sentencia para que se genere este clima de, podríamos decir de acoso, hostigamiento, odio también en general, o incluso violencia digital”.

Indicó que siempre va a ser preferible llevar a cabo las denuncias a través de los órganos jurisdiccionales para evitar cualquier situación o prejuicio con la familia y el trabajo. O bien, hacer una publicación sin poner los datos, los nombres, fotografías o las conversaciones que son de carácter privado.

”Hay de diferentes situaciones. O sea, situaciones en las que, ok, esta persona me debe, esta persona me hizo esto; entonces, nada más le dan opción a una sola versión y tampoco son una autoridad. Por eso aquí yo siempre voy a invitar a la ciudadanía a que vayan a los órganos jurisdiccionales, porque incluso en lo personal, también he puesto una denuncia por cuestiones de esa índole”.

”Muchas veces son informaciones delicadas que salen a la luz pública y que pueden ocasionar que en la calle se encuentren a la persona señalada aún sin tener una sentencia, sin ser responsable, sin ser culpable y que le puedan hacer un daño. Y no solo eso, aparte el perjuicio que te causa, ya sea en tu ambiente laboral o familiar; entonces, quisiese hacer un llamado a la responsabilidad sobre lo que se publica”.

Agregó que sí existen leyes que se encargan de regular este tipo de denuncias en redes sociales para que no escalen a mayores; sin embargo, hay una falta de información tanto de civiles como de servidores públicos que impiden llevar a cabo fielmente estás normas.

”Lo que pasa es que ya existen leyes que también atienden estas situaciones. Sin embargo, la falta de difusión, la falta de información, y estamos trabajando nosotros como Colegio, hacen que también se necesite la capacitación de los servidores públicos para poder ejecutar y aplicar estas normativas”.