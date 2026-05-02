$!Adelantan albañiles y trabajadores de la construcción festejo por el Día de la Santa Cruz

MAZATLÁN._ Con el fin de mantener viva una de las tradiciones más representativas del gremio, albañiles y trabajadores de la construcción en Mazatlán adelantaron este sábado el festejo por el Día de la Santa Cruz, que oficialmente se conmemora el 3 de mayo. En diversas obras del puerto, los obreros hicieron una pausa en sus labores para agradecer por el trabajo, la salud y la protección que reciben diariamente, especialmente en una actividad que implica riesgos constantes en edificios de altura.





Entre comida, bebidas refrescantes y un ambiente de compañerismo, los trabajadores disfrutaron de un momento de convivencia tras una jornada laboral. El festejo incluyó desde ceviches hasta dinámicas recreativas que permitieron a los asistentes relajarse y fortalecer lazos. Daniel Pérez, encargado de obra en una construcción ubicada sobre el Paseo Claussen, destacó que la decisión de adelantar la celebración se tomó para no dejar pasar desapercibida la fecha, ya que este año coincide con el domingo, su día de descanso. “Más que nada quisimos que nuestros compañeros tuvieran su festejo. Es una labor muy noble y de mucho esfuerzo, por eso organizamos una comida sencilla con algunos concursos para que también participen y se puedan llevar un premio”, expresó.





