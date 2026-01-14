Adelantarán el viernes recursos a la UAS para pagar primera quincena de enero: Gobernador de Sinaloa

El Gobierno del Estado adelantará el viernes recursos de los que aporta a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que esa institución educativa pague a sus trabajadores la primera quincena de enero, manifestó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Ahí tienen un poquito más ventaja, nos están pidiendo que les adelantemos del recurso que nosotros les entregamos, entonces sí lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer ahora o mañana, creo que lo podemos hacer el viernes, lo que me decía ahorita el Secretario de Finanzas, pero no tendrán dificultad para que se lo paguen (la quincena, podrá tardar un día o dos”, añadió.

“No sé si hay algún ajuste que yo di la indicación, pero mi indicación vale si tenemos dinero, si no hay dinero pues no vale, necesitamos que nos llegue, por qué, porque a nosotros también nos llega recurso de las participaciones, no es un recurso que estemos generando aquí”.

Ante declaraciones públicas del Rector Jesús Maduela Molina de que no se cuenta con recursos para el pago de la primera quincena del presente año, Richa Moya precisó que lo que su Gobierno le entrega a la UAS sí es un presupuesto estatal, ese es un recurso que sí se tendrían los 90 millones de pesos que le entregan por quincena.

“Pero nos están pidiendo que les adelantemos los 90 millones de la segunda quincena y sí lo vamos a hacer, pero no lo tenemos en este momento”, reiteró.

Además dijo que la UAS tiene que tomar medidas internas para atender esta situación financiera que tiene.

“En estos apoyos también el esfuerzo de que la Universidad tiene que tomar medidas internas, eso yo no se los pido porque eso lo regula la Secretaría de Educación Pública federal a través de la Subsecretaría (de Educación Media Superior y Superior), ellos se entienden en eso, nosotros no podemos estar dando apoyos extraordinarios de manera constante”, continuó Rocha Moya.

“En lo que yo esté como Gobernador voy a seguir buscando la manera de que la Universidad tenga recursos ya sea extraordinarios nuestros o extraordinarios de la Federación, en los últimos tres días del año hablé con el Secretario de Hacienda y le dije aquí estamos, la última quincena les cuesta 250 (millones de pesos), lo que les faltó de pagar de aguinaldo y las primas son 150 más, son 400 millones de pesos, me dijo déjame agarrar el lápiz, cuatro horas después me habló y me dijo les vamos a mandar y nos lo mandó”.

Precisó que ese recurso lo mandó la Secretaría de Hacienda por un sistema que se llama U080, que es un recurso que le llega al Gobierno del Estado y ya se vería después cómo se le entregaba a la UAS; ya se le entregó ese recurso a la Universidad como préstamo.

Ahora se está viendo el adelanto para que la UAS pueda pagar la primera quincena de enero a sus trabajadores, expresó Rocha Moya.