Además de cerca de 16 familias afectadas, lluvias del sábado en Mazatlán dejaron caída de unos 15 árboles

Además de 16 familias afectadas, las lluvias de poco más de 150 milímetros que cayeron la mañana del sábado dejaron tramos de vialidades inundadas y la caída de unos 15 árboles en Mazatlán, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Podemos decir que fue una de las lluvias también bastante copiosas, arribita de los 150 milímetros (o litros por metro cuadrado), que fue lo que arrojó el fenómeno, este es un dato de Conagua que captó en lo que es el Observatorio y esto nos quiere decir que son las lluvias que tenemos del monzón que nos está dejando bastantes lluvias”, añadió.

“Básicamente tuvimos algunas avenidas encharcadas, tuvimos alrededor de unas 15, 16 viviendas afectadas de algunas colonias y bastantes árboles caídos, te puedo decir como unos 15 árboles caídos que nos trajo en jaque trabajando con Servicios Públicos, Obras Públicas lo que es toda la mañana”.

En entrevista subrayó que el tema más considerable, que fue en la Avenida Cruz Lizárraga, a la altura de la base de la Policía de Investigación del Estado, es un colector que sale al canal de la calle Chachalacas y básicamente la basura fue lo que ocasionó que se tardara bastante en salir el agua.

“Fue una alcantarilla que tenemos aquí en la esquina, son tres alcantarillas de un tamaño mediano, pero si a eso le sumamos que cuando se anegan de basura obviamente batallan para que salga el agua y tarda lo que es el personal en venir y levantar lo que viene siendo la basura para que pueda desaguar hacia lo que es el canal de la Chachalacas”.

“Vamos a trabajar con Ecología, Servicios Públicos para una campaña de concientización básicamente para que la ciudadanía también nos ayude, es un tema también de sinergia entre ciudadanía y Gobierno para que sea menos agresiva lo que es la inundación, eso no quiere decir que no nos vamos a inundar, pero de alguna manera nos va ayudar para cuando tengamos lluvias bastante fuertes pues básicamente sea ala inundación menos severa”, reiteró Osuna Tirado.

“Aquí nos ocasiona por ejemplo que estas alcantarillas pluviales, que desembocan a ciertos canales pues obviamente salgan mucho más rápido (si no se tapan con basura)”.

También dio a conocer que la marea alta y la arena sí dificulta la salida de agua pluvial por gravedad hacia el mar, por lo que cada vez que llueve se tiene que hacer un trabajo preventivo antes de las precipitaciones pluviales y después.

“Estamos hablando de un tramo de Cruz Lizárraga y lo que es el que está abajo del Monumento a la Familia, en Valentino, que son por gravedad, que básicamente uno es la Laguna del Camarón y otro también es parte de la Cruz Lizárraga”.

El Coordinador Municipal de Protección Civil también dio a conocer que se mantiene el pronóstico de lluvias de ligeras a moderadas para Mazatlán durante la presente semana, de 5 a 25 milímetros y para el fin de semana de 50 milímetros, generadas por el monzón mexicano.