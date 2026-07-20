$!Además de los atardeceres, Mazatlán también vive la experiencia del desove de tortugas marina

En Mazatlán no solo hay atardeceres que son uno de sus principales atractivos, sino también, sino la conmovedora arribazón de tortugas marinas. Llegan a desovar de siete a 10 nidos diarios, dependiendo de las mareas, según la Operadora y Administradora de Playas. Es precisamente la temporada de verano de Mazatlán, de julio a septiembre, cuando la especie prefiere las playas tranquilas y cálidas, como los turistas que no han dejado de llegar, pese a todo, mareas y violencia.





Así que uno de los espectáculos naturales más conmovedores del planeta es la arribazón de la tortuga golfina y de las ballenas que vienen a confiar sus crías a las playas del Pacifico Mexicano. El director de la Operadora y Administradora de Playas municipal, Ángel García Contreras, destacó en Mazatlán se cuenta con un escenario para que el emotivo ciclo de vida se desarrolle aquí tranquilos y custodiados, no solo por expertos, sino por los locales y visitantes quienes cada vez expresan mayor respeto a la especie en peligro de extinción. Dijo que el fin de semana llegó una tortuga a dejar sus huevos, a pesar de la marejada alta. “La próxima semana se pronostica marea baja y suben las probabilidades de que más especies salgan a desovar y dar uno de los espectáculos más bello de la naturaleza, de noche o de día”, agregó.

Dijo que en promedio cada tortuga llega a poner arriba de 120 huevecillos, así que llamó a los espectadores a que eviten usar luces, como las linternas y el flash de los teléfonos porque eso desorientan por completo a las tortugas. Además de mantener la distancia, y disfrutar del mágico momento del ciclo de la vida marina. Por las noches, si se va a caminar por la arena, hizo la recomendación de hacerlo con mucha atención en la playa para evitar pisar un nido fresco. Y si se tuvo la suerte de encontrarse a una tortuga en apuros, hay que avisar a las autoridades correspondientes para ayudarla a cuidar su nido.



