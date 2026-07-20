Mazatlán
|
Naturaleza

Además de los atardeceres, Mazatlán también vive la experiencia del desove de tortugas marina

En los días en que se registra una marea baja es cuando más probabilidades hay de que salgan a la playa
Leticia López |
20/07/2026 16:33
20/07/2026 16:33

En Mazatlán no solo hay atardeceres que son uno de sus principales atractivos, sino también, sino la conmovedora arribazón de tortugas marinas.

Llegan a desovar de siete a 10 nidos diarios, dependiendo de las mareas, según la Operadora y Administradora de Playas.

Es precisamente la temporada de verano de Mazatlán, de julio a septiembre, cuando la especie prefiere las playas tranquilas y cálidas, como los turistas que no han dejado de llegar, pese a todo, mareas y violencia.

  • $!Además de los atardeceres, Mazatlán también vive la experiencia del desove de tortugas marina
  • $!Además de los atardeceres, Mazatlán también vive la experiencia del desove de tortugas marina

Así que uno de los espectáculos naturales más conmovedores del planeta es la arribazón de la tortuga golfina y de las ballenas que vienen a confiar sus crías a las playas del Pacifico Mexicano.

El director de la Operadora y Administradora de Playas municipal, Ángel García Contreras, destacó en Mazatlán se cuenta con un escenario para que el emotivo ciclo de vida se desarrolle aquí tranquilos y custodiados, no solo por expertos, sino por los locales y visitantes quienes cada vez expresan mayor respeto a la especie en peligro de extinción.

Dijo que el fin de semana llegó una tortuga a dejar sus huevos, a pesar de la marejada alta.

“La próxima semana se pronostica marea baja y suben las probabilidades de que más especies salgan a desovar y dar uno de los espectáculos más bello de la naturaleza, de noche o de día”, agregó.

$!Además de los atardeceres, Mazatlán también vive la experiencia del desove de tortugas marina

Dijo que en promedio cada tortuga llega a poner arriba de 120 huevecillos, así que llamó a los espectadores a que eviten usar luces, como las linternas y el flash de los teléfonos porque eso desorientan por completo a las tortugas.

Además de mantener la distancia, y disfrutar del mágico momento del ciclo de la vida marina.

Por las noches, si se va a caminar por la arena, hizo la recomendación de hacerlo con mucha atención en la playa para evitar pisar un nido fresco.

Y si se tuvo la suerte de encontrarse a una tortuga en apuros, hay que avisar a las autoridades correspondientes para ayudarla a cuidar su nido.

  • $!Además de los atardeceres, Mazatlán también vive la experiencia del desove de tortugas marina
  • $!Además de los atardeceres, Mazatlán también vive la experiencia del desove de tortugas marina

La operadora y administradora de playas, a través del Programa de Protección a la Tortuga Marina Golfina, conforme se vaya teniendo éxito con el proceso de incubación, realiza una serie de liberaciones en distintos puntos de playas del malecón y en la Zona Dorada, organizadas por biólogos y responsables del cuidado de la especie y con la participación de empresas privadas que aprovechan para mostrar este bonito espectáculo de la naturaleza.

También pidió estar atentos a la información que se genera en la página de la Operadora y Administradora de Playas para revisar las fechas de las liberaciones de crías de tortugas marina.

#Tortuga marina
#Playas
#Mazatlán
#Protección
#Anidación
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube