$!Además de seis socavones, oleaje deja daños en muros de contención y accesos del malecón de Mazatlán

El constante impacto del oleaje registrado en las últimas semanas en la costa de Mazatlán ha dejado afectaciones en distintos puntos del malecón, donde además de los seis socavones registrados en diferentes tramos, se observan daños estructurales en escaleras de acceso, desgaste en muros de contención y acumulación de arena en zonas de palapas y baños. Durante un recorrido realizado por Noroeste sobre la franja costera, se pudo apreciar que la fuerza del mar a causa de la marea alta y el paso de huracanes sobre la costa del Pacífico, ha provocado el desplazamiento de arena y rocas hacia las áreas peatonales, además de deteriorar algunas estructuras expuestas de manera directa al oleaje.







Entre las afectaciones se encuentran daños en algunas de las escaleras de acceso a la playa, mientras que en la zona de palapas y baños la arena arrastrada por el mar ha cubierto una parte considerable de sus instalaciones, lo que evidencia el impacto que han tenido las condiciones marítimas en estos espacios. A estas afectaciones se suman los seis socavones identificados en distintos puntos de la franja costera, siendo uno de estos a un costado del monumento a la Mujer Mazatleca, otro más al área de los Lobos Marinos, el tercero ubicado a la altura de la calle Isla de Chivos, así como uno más en la zona de La Puntilla, otro cerca de la Facultad de Ciencias del Mar y en en el tramo rumbo al Faro de Mazatlán, donde estos últimos dos ya fueron intervenidos por el Ayuntamiento de Mazatlán.





Otro de los puntos donde se observan daños adicionales es el tramo cercano a la Facimar, sobre el Paseo Claussen, donde se pueden apreciar al menos tres agujeros en el muro de contención en una extensión menor a 20 metros. Las cavidades evidencian el desgaste de la piedra que conforma la estructura, en una zona expuesta al embate del mar, aunque se requiere una valoración técnica para determinar el alcance de los daños y las condiciones en que se encuentra el muro.







El deterioro no se limita a los puntos donde se han identificado hundimientos, sino que también se extiende a otros elementos de la infraestructura costera que reciben directamente el impacto de las olas y el arrastre de materiales. Sin embargo, debido a que las condiciones del mar se mantienen adversas y el acceso a las playas continúa cerrado, el recorrido por el malecón de Mazatlán se vio limitado, por lo que no fue posible observar a detalle todos los tramos de la franja costera. Esta situación impidió identificar el nivel de desgaste que presentan los muros de contención en algunas zonas, así como descartar posibles afectaciones adicionales en puntos donde el oleaje y las condiciones de acceso dificultaron la inspección visual.







En el acceso ubicado a la altura del Monumento al Pescador también se aprecia desgaste en algunas áreas, particularmente en superficies expuestas al impacto de la arena y las rocas que el oleaje ha desplazado hacia el malecón. Estos materiales se han acumulado o dispersado en distintos puntos de la franja peatonal, donde las condiciones del mar han modificado el entorno inmediato de la infraestructura.





