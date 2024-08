MAZATLÁN._ De los cerca de 197 millones de pesos que se han destinado este año para obra pública en Mazatlán, el 70 por ciento han sido por licitación y solamente el 30 por ciento por adjudicación directa, que son obras de montos menores, señaló el Alcalde Édgar González Zataráin.

Lo anterior con relación a lo dado a conocer el miércoles por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, de que de los 174.2 millones de pesos que destinó el Ayuntamiento en el primer trimestre de 2024 en adquisiciones, contrataciones de servicios, arrendamientos y obra pública, 103.9 millones fueron en adjudicaciones directas, es decir, el 70.3 por ciento del total, de acuerdo con el análisis de Monitor Karewa, herramienta abierta y disponible para consulta abierta de la ciudadanía.

Dicha herramienta, con origen en Chihuahua, precisó que incluso dichas cifras de adjudicación directa representan un incremento de 140 por ciento con relación al mismo periodo del 2023.

“Lo que pasa es que ellos evalúan el primer trimestre y como el primer trimestre tienes que arrancar con las obras arrancas con las que todavía no lícitas porque son 45 días, 60 días de licitación de algunas, mientras preparas tú los expedientes, preparas todo, te lleva hasta los tres meses, entonces conforme van saliendo las licitaciones es como vas juntando. Te va repuntar mucho en el primer trimestre la adjudicación directa y si acaso los últimos dos meses del año, por qué, porque son los que ya no alcanzan licitación”, dijo el Alcalde.

“¿Cómo se estructuró este? La tenemos nosotros bien diseñadita, no tiene problema, cumple y va cumplir al máximo como nunca, cómo la tenemos estructurada, que obviamente para no entretener el tema de obra todas las que son obras pequeñas, que no van a licitación, porque hay obras pequeñas, por ejemplo, los andadores de la Alarcón o de la Villa Galaxia, son obritas de un millón 200, un millón 600 mil pesos, aquí hay que echarlas a andar por el tema del drenaje rápido y no son licitaciones porque no pasan de los montos (para licitarse)”.