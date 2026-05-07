Admite Gran Acuario Mazatlán desfase en pagos de renta

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés admitió un desfase en los pagos de enero a abril de este año.

Rafael Lizárraga Favela, directivo del lugar, explicó que no han tenido los ingresos esperados para pagar la renta de este año.

“El flujo ha sido variable, y mientras algunos meses han estado mejor que el año pasado, en otros ha sido menor el arribo de visitantes”, dijo.

Las finanzas del Gran Acuario Mazatlán no han estado estables y se han tenido que retrasar en los pagos de la renta de 2026 y de la deuda histórica de los más de 47 millones de pesos de 18 meses atrás.

En ese sentido, en lo que va de 2026 deben más de 6 millones de pesos y, de no pagar el 10 de mayo, subirá a 10 millones el retraso, se precisó.

Pese a que este año han implementado algunos esquemas de promoción muy agresivos para motivar a los turistas que llegan a la ciudad a que acudan al Gran Acuario, así como a la población local, no ha sido suficiente, explicó el directivo.

Cabe recordar que el acuario enfrenta una deuda de 47.7 millones de pesos por concepto de la renta del antiguo edificio, que de acuerdo al compromiso debe pagarse en 12 mensualidades.

Lizárraga Favela aclaró que este viernes se reunirán en el Ayuntamiento con algunos funcionarios para buscar una nueva conciliación para el pago de lo atrasado, pero de este año y de la deuda más atrasada ya han abonado 5 millones de pesos.

“El Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés ha cubierto la renta desde que se firmó el convenio con el Ayuntamiento, aunque sí hay desfases en los pagos, pero se ha abonado a la deuda anterior poco más de 5 millones de pesos”, reiteró.

El directivo reafirmó que en la reunión que sostendrán en el Municipio explicarán que el desfase que tienen de este año se debe a que los ingresos de visitantes y en los últimos meses ha sido variables y que para poder generar esos pagos la institución depende de determinado número de visitantes.

“Se ha cumplido con el Ayuntamiento y se han abonado a la deuda anterior poco más de 5 millones de pesos. Entonces, se está avanzando, no está detenido, se está avanzado”.