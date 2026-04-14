Admite SSPM robo de motocicletas en Mazatlán, pero destaca también recuperación

En Mazatlán se roban de dos a tres motocicletas al día en promedio, pero también se recuperan algunas de estas unidades y se ha detenido a algunas personas presuntas responsables de este delito, expresó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“No ha tenido un repunte en el robo de motocicleta, en la Semana de la Moto yo creo que pudimos percatarnos de esa situación, tuvimos bastante seguridad con resultados muy positivos, hubo dos eventos pero de manera inmediata se recuperaron, hubo una reacción por parte de los elementos de Seguridad Pública, fue una recuperación y no solamente eso, sino que se recuperaron cinco motocicletas más en el mismo evento”, añadió Barrón Valdez.

“Los dos eran de participantes (en la Semana de la Moto), se recuperaron de manera inmediata y derivado de esos operativos se realizó el aseguramiento de cinco motocicletas más y la respectiva persona detenida, ...estamos teniendo dos, tres motocicletas robadas por día aproximadamente, pero también realizamos el mismo aseguramiento, a veces recuperados dos, tres”.

En entrevista agregó que el lunes fueron recuperadas cuatro motocicletas y tres más el domingo.

“También se realizan detenciones de personas por tránsito de vehículo con reporte de robo y en el caso que les comento fue por el delito de robo de vehículo”, continuó.

Precisó que se tienen zonas ubicadas de la ciudad donde se comete el robo de motocicletas y son consideradas como áreas prioritarias de atención, pero este delito se ha presentado en diversos puntos de Mazatlán.

“Sí se han presentado en diversos puntos de la ciudad, los tenemos totalmente identificados, de hecho ayer una recuperación de tres motocicletas por parte de la autoridad federal derivado de esos análisis que se realizan, de esos trabajos que se realizan de manera particular y también de manera interinstitucional”, expuso.

Sobre el caso de los 39 motociclistas detenidos la noche del domingo en sitios de las avenidas del Mar y Quirino Ordaz Coppel por alterar el orden público, ya sea por realizar acrobacias o acciones que ponen en riesgo a terceras personas, se les aplicó una infracción y salieron en libertad, pues al ser una falta administrativa no pueden estar detenidos más de 36 horas.