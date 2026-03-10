Adquiere Gobierno de Mazatlán compra de medicamento para abastecer al Hospital Municipal

En busca de evitar desabasto ante cualquier emergencia, el Gobierno de Mazatlán adquirió la compra de nuevo medicamento para el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, bajo una inversión de 73 millones de pesos, mismo que se estará utilizando conforme se necesite.

Lo anterior lo confirmó el Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Julio César Ramos Robledo, quien destacó esta acción como un avance importante para satisfacer las necesidades de los derechohabientes del Hospital Municipal, por lo menos en el periodo de marzo a octubre.

“En el proceso dentro del egreso que tiene el Ayuntamiento está completado la compra de medicamentos. Se realizó para no tener un desabasto como el otro año la licitación, y se va a utilizar como se vaya necesitando; van a estar utilizando pues esta misma licitación para llenar o de alguna otra manera satisfacer a quienes van al hospital, que la mayoría son trabajadores derechohabientes y personal que tiene adscritos”, informó Ramos Robledo.

“Esperemos que nos dure hasta el mes de diciembre, pero realmente va a variar según las enfermedades que se puedan producir en el año. Es algo que realmente no podemos saber con efectividad cuánto tiempo va a terminarse esta primera parte de 70 millones de pesos”, continuó.

Comentó que entre los medicamentos adquiridos sobresalen los que ayudan a tratar la presión y los necesarios para personas diabéticas; además de los de alta especialidad y tratamientos oncológicos.

Anteriormente, los derechohabientes habían presentado algunas quejas por falta de dichos fármacos.

Sobre la licitación que se dio a un mismo proveedor, Ramos Robledo señaló que la ley les permite comprarle a quien dé una mejor opción de lo que se pretende, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos.

Mientras que también se están previniendo con dicho medicamento para cualquier futura pandemia.

“Sí se está previendo en la parte del medicamento que es el que estamos solicitando. Realmente lo que hemos visto en este año es que es estacional, ya que nunca sabemos qué es lo que se va a ocupar. Realmente de repente es una gripe, de repente es otra cosa. Afortunadamente todavía no tenemos datos de sarampión en el Hospitalito”.