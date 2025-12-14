$!Adquieren mazatlecos sierra y bicuda para ceviches en temporada de fiestas decembrinas

MAZATLÁN._ Pese a que aún no hay mucho pez que se acerque a los sitios de capturas, integrantes de la Cooperativa Ribereños de Playa Norte salen desde la noche y otros en la mañana a pescar para la venta a los mazatlecos y comercializadores.

Lo que más compra la población en esta temporada de fiestas decembrinas es sierra y bicuda para hacer ceviches.

“Para el ceviche y frito la sierra. el parguito, la lonjita también para empanizar o la bicuda (barracuda) y la curvinita granizo también; la curvina y la bicuda, los ‘coyotes’ (comerciantes intermediarios) son los que se la llevan más”, dijo el presidente de la cooperativa, Ricardo Velarde Aguirre.

“(En estas fiestas decembrinas la gente compra) para ceviche la sierra y la bicuda, es lo que se come más ahorita, pero hay poca, no ha querido meterse bien, porque la sardina no se ha metido, ya que se meta la sardina es cuando se viene el pescado, ellos van siguiendo a la sardina para alimentarse”.