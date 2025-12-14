$!Adquieren mazatlecos sierra y bicuda para ceviches en temporada de fiestas decembrinas

MAZATLÁN._ Pese a que aún no hay mucho pez que se acerque a los sitios de capturas, integrantes de la Cooperativa Ribereños de Playa Norte salen desde la noche y otros en la mañana a pescar para la venta a los mazatlecos y comercializadores.
Lo que más compra la población en esta temporada de fiestas decembrinas es sierra y bicuda para hacer ceviches.
“Para el ceviche y frito la sierra. el parguito, la lonjita también para empanizar o la bicuda (barracuda) y la curvinita granizo también; la curvina y la bicuda, los ‘coyotes’ (comerciantes intermediarios) son los que se la llevan más”, dijo el presidente de la cooperativa, Ricardo Velarde Aguirre.
“(En estas fiestas decembrinas la gente compra) para ceviche la sierra y la bicuda, es lo que se come más ahorita, pero hay poca, no ha querido meterse bien, porque la sardina no se ha metido, ya que se meta la sardina es cuando se viene el pescado, ellos van siguiendo a la sardina para alimentarse”.
El pescador precisó que cuando el agua se pone más, fría la sardina busca aguas más calientes y es cuando se acerca, por lo que también aumenta la cantidad de sierra y bicuda.
Informó que actualmente se pescan de 6 a 10 kilos por canoa, pero no todo se lo lleva la gente porque algunas desconocen cómo es el pescado, lo dejan porque por fuera lo ven negro, pero es carne blanca y muy tiernita.
“Ahorita (se vende ahí) a 50, 60 pesos el kilo de sierra; el torito a 20, 25 pesos el kilo; igual la bicuda y la granizo, así en bulto, aquí se vende en bulto todo, aquí hay personas que lo limpian”, explicó Velarde Aguirre.
“Ya no dilata en haber más sierra, el botete entra hasta mayo ya que hay pajaritos, la baqueta un mes más o dos meses más”.