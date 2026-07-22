Adultos mayores en Mazatlán se quejan de largas filas ante el calor extremo

Desde temprana hora, dos largas filas de personas adultas mayores se formaron en el Centro de Mazatlán para poder cobrar la Pensión del Bienestar, pero el calor fuerte les resulta insoportable y pidieron humanidad a las autoridades del banco de la Aquiles Serdán.

La oficina pagadora ubicada en la calle Aquiles Serdán es reducida en espacios y solo los empleados disfrutan del aire acondicionado, mientras que personas con edad avanzada y problemas de movilidad padecen de las fuertes temperaturas y no hay donde sentarse porque la banqueta está muy caliente, se quejó Alma Rosa.

Pidió que por humanidad ayuden a estos grupos, sobre todo en estos tiempos de calor, cambiando a un sitio donde quepan todos de pérdida con abanicos y les ofrezcan agua pues muchos ni desayunan por llegar temprano a alcanzar el mejor lugar, además de agilizar el trámite del pago.

“Vea usted es inhumano lo que hacen con las personas con más problemas de movilidad y mayores que están bajo el sol, parados por varias horas y sin que puedan tomar agua. Imagínese, pero tiene la necesidad de la ayuda. Habiendo tanto trabajador en las oficinas agusto pueden ayudar a agilizar el trámite o cambien el lugar de aquí del Centro”.

Igualmente, pidieron ayuda el resto de las personas que en los periodos de calor, ya han padecido de lo mismo y no cambia nada, solo los regañan porque no llegan más temprano.

Tan solo este miércoles, señalaron que tres de los adultos mayores se desvanecieron por lo fuerte del calor que se registra.