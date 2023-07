Si se denuncia que se está llevando a beneficiarios de programas sociales a actividades de apoyo partidista se investigará y procederá en consecuencia, advirtió el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Hay que ver, no me lo han denunciado, si alguien que lo denuncie, que nos lo haga saber y vamos a actuar”, continuó.

Lo anterior a pregunta expresa sobre la invitación que se hizo a emprendedoras que reciben apoyo de los gobiernos Municipal y del Estado para sus negocios y que acudieron a una reunión a las 9:00 horas del viernes en el salón espejos del Hotel El Cid.

Por parte del Municipio las personas emprendedoras reciben el apoyo de capacitación de parte de la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente, no les dijeron el motivo de la invitación que llegó vía WhatsApp, pero al llegar al lugar se dieron cuenta que era un evento de Suma Mujeres para apoyo a la aspirante presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum.

El Presidente Municipal reiteró que no le han reportado ese acto, pero si se pone la denuncia se actuará en consecuencia.

“No, no me han denunciado, pero si hay algo que nos lo denuncien, ya van dos, ya dijimos, somos muy estrictos en eso, ningún funcionario se movió en eso y no queremos que promuevan porque no vamos a andar promoviendo”, subrayó el Alcalde.

Lo anterior con relación a la denuncia que le pidió al director del Rastro Tipo Inspección Federal, Felipe Sandoval Osuna, por acudir como funcionario público y en horario de trabajo a un acto en apoyo del ex Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien también busca ser el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación como le llama Morena a sus aspirantes presidenciales.

También a la renuncia que se le solicitó a otra trabajadora del Ayuntamiento que acudió en horario de trabajo a un evento que encabezó el también aspirante presidencial y ex Secretario de Gobernación, Adán Auguro López Hernández en la Plazuela República, en este puerto.