El Alcalde mencionó que se le ha estado solicitando a las autoridades federales que la concesión otorgada sobre esta zona sea retirada, con el antecedente de la violación a lo establecido en la ley que regula este tipo de edificaciones.

“Ellos otorgan concesiones y nosotros otorgamos permisos de construcción y no les hemos dado permiso de construcción, tienen que tener la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), no tienen permiso de construcción y como no tienen permiso de construcción, no pueden estar violando”, dijo.