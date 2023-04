“Muchos me lo han venido diciendo: notamos el orden, ese mismo orden lo vamos a establecer ahora en la Semana de la Moto, yo siempre les he dicho a ustedes, es el punto más complicado de todo el año porque el motociclista es más rápido para moverse, se da vuelta, se brinca el camellón, se sube a la banqueta, es complicado, pero le vamos a establecer orden”.

“Fue difícil porque sí se resistieron, sí tuvo la Policía que recoger carros en la vía pública, en la grúa se estuvieron llevando carros y estuvieron levantando a todo el que bloqueaba la avenida, entonces no permitimos eso, logramos establecer ese orden que lo notaron ellos”, añadió González Zataráin.

Recordó que por primera vez hubo 200 baños públicos gratuitos durante la Semana Mayor y que por primera vez no se permitió que se cerraran las vialidades como ocurría anteriormente en ese periodo.

“Les hemos dicho: queremos orden, hoy vamos a hacer un recorrido en la noche con los organizadores de la Semana Internacional de la Moto, revisar los puntos, verificar que todo esté bien, que todo esté en orden, que se le esté informando a los motociclistas que van llegando que hoy vamos a ser duros, que no vamos a ser permisibles, que no se molesten si los vamos a empezar a infraccionar o a empezar a quitar motos si andan haciendo desmanes, no va estar permitido esa parte”, reiteró el Presidente Municipal.

“En lo del (uso del) casco a veces es complicado, es difícil, depende en que zona, pero luego hay quien nos dice vas a ahuyentar a los motociclistas, se van a ahuyentar a los desordenados, la gente que le gusta el orden, que viene, se hospeda en un hotel, que va a un restaurante, que va, esa gente es lo que quiere venir a disfrutar una Semana de la Moto con orden, porque hasta los mismos motociclistas nos han dicho: queremos que nos ayuden a que haya orden”, detalló.

La mayoría de los motociclistas dice que quieren que haya orden, habrá quienes no quieran ese orden, pero la autoridad lo va tratar de establecer, es propósito es que no se haga desorden, recalcó.

También dio a conocer que se reunió con directivos de motociclistas y se tomaron acuerdos en que se va realizar una sola Semana de la Moto, que no haya divisiones.

“Nos unimos en una sola Semana Internacional de la Moto y hay un solo desfile, no hay dos desfiles (la tarde del próximo sábado), si quieren ir unos al frente, otros atrás o todos revueltos ya nos acomodaremos, pero hay uno solo, no vamos a permitir eso (la división) porque no vamos a meter desorden; en Mazatlán tenemos que meter el orden, tenemos que meter que hay unidad y dejar esas rencillas ya pasadas, dar la vuelta a la página”, dijo el Alcalde.

“Hemos caminado bien y vamos a seguir caminando mucho mejor, espero, nos salió muy bien el tema del Operativo de Navidad, nos salió muy bien el Operativo de Semana santa y esperamos que este también nos salga bien, este operativo, cada uno es distinto, tienen características muy distintas, pero bien”.

Este miércoles ya se observan algunos participantes en la Semana Internacional de la Moto circulando por el paseo turístico de Mazatlán, evento que se realizará de este miércoles al próximo sábado.