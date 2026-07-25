Advierte Ayuntamiento de Mazatlán sanciones a funcionarios por participar en actos políticos durante jornada laboral

Funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán que acudan a actos políticos durante su jornada laboral podrían enfrentar sanciones administrativas, afirmó la Alcaldesa provisional Minerva Osuna Zavala, quien señaló que la medida busca evitar que las responsabilidades públicas se mezclen con actividades partidistas.

Osuna Zavala expresó que dentro de la administración existen funcionarios con responsabilidades de atención permanente, conocidos como esquemas de disponibilidad 24/7, mientras que otros cuentan con horarios laborales establecidos, principalmente de 8:00 a 15:00 horas.

En este sentido, señaló que la instrucción directa para los directores de área es mantenerse al margen de actos políticos mientras se encuentren en funciones, aunque reconoció que fuera del horario laboral los servidores públicos tienen derecho a realizar actividades personales.

“Hay funcionarios que son 24/7, como usted dice, pero hay también funcionarios que tienen su horario de trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya lo que hagan después, pues es asunto de ellos”, expresó.

“Los directores ya tienen la instrucción de que no pueden asistir a eventos políticos, siempre y cuando no esté dentro de su horario de trabajo”, añadió.

La Alcaldesa mencionó que ante la posibilidad de que algún funcionario incumpla, se analizaría cada caso y se aplicaría la sanción correspondiente de acuerdo con la normativa interna del Gobierno Municipal.

“Vamos a verlo con el reglamento administrativo que tenemos, vamos a ver cuál es la sanción que les toca, pero sí se van a sancionar”, advirtió.

El tema surgió después de que varios trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán fueran señalados por su presencia en la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, organizada por Morena el pasado viernes 24 de julio, donde también se observó la participación de funcionarios municipales.

En lo que respecta a la presencia de la Síndica Procuradora provisional, Fabiola Osuna Patrón, en una asamblea informativa encabezada por la Alcaldesa con licencia Estrella Palacios Domínguez, quien participa en el proceso interno de Morena, Osuna Zavala señaló que será la propia funcionaria quien deberá explicar su participación.

Aclaró que no existe una relación jerárquica entre ambas, debido a que ocupan el mismo nivel dentro de la estructura del Ayuntamiento.

“La Síndica Procuradora ya tiene que decir ella, porque ella es un ente igualito que yo. Nada más que ella tiene que dar su declaración, porque yo no soy su jefa, ella es su jefa, tenemos el mismo nivel en el Ayuntamiento”, expresó.

Sobre la conveniencia de que los funcionarios se separen de sus cargos para evitar cuestionamientos por su participación en actividades políticas, Osuna Zavala consideró que debe prevalecer la responsabilidad ética y el respeto a los horarios establecidos.

“Por ética, sí, exactamente, pero ellos tienen su horario de trabajo. Hay unos que están muy determinados en su contrato y en su manual de trabajo que sus días o sus horas son de 8 a 3 de la tarde. Ya lo que hagan más tarde es cuestión de ellos”, puntualizó.

Osuna Zavala reiteró que la administración municipal mantendrá vigilancia para evitar que recursos, tiempos o responsabilidades del Ayuntamiento sean utilizados con fines partidistas durante la jornada laboral.